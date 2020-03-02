Во Владикавказе впервые за 80 лет проведут капремонт ТЮЗа

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт в единственном в Северной Осетии Театре юного зрителя "Саби" (в переводе с осетинского - "ребенок") во Владикавказе пройдет в 2020 году по нацпроекту "Культура". Как сообщили в пресс-службе ТЮЗа, на эти цели направлено порядка 32 млн рублей.

"Благодаря нацпроекту "Культура", на масштабную реставрацию здания театра, из федерального бюджета было выделено порядка 32 миллионов рублей. За последние 80 лет для одного из старейших зданий республики, построенного в конце 19 века, это первый ремонт такого масштаба", - говорится в сообщении.

Здание театра имеет историческую, культурную и архитектурную ценность, поэтому фасад из кирпичных стен, будет обновлен методом пескоструйной обработки, после чего, будет покрыт защитной пропиткой, во избежание разрушения в дальнейшем. Это поможет сохранить первоначальный внешний вид здания, таким, каким оно было задумано и построено.

Также планируется полностью обновить кровлю здания театра, отремонтировать все помещения, включая подвальные, заменить электропроводку, обновить двор. За время ремонта театр не прекратит свою творческую деятельность, труппа на время переедет во дворец культуры "Металлург" во Владикавказе.

Театр юного зрителя в столице Северной Осетии открылся 25 июня 1940 года. Коллектив был укомплектован артистами Русского драмтеатра и участниками кружков самодеятельности, а сам театр расположился в помещении Дворца пионеров. Нынешнее здание ТЮЗ находится в дореволюционном здании бывшего Дворянского собрания. Коллектив театра проводит гастроли по всей России и благотворительные мероприятия для детей военнослужащих, погибших в горячих точках, а также для детских домов, больниц, интернатов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.