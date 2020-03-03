Всероссийские соревнования по бегу вверх пройдут в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по бегу вверх "Крокусы Бештау" пройдут в Железноводске Ставропольского края 21 марта. Более тысячи спортсменов со всей страны поднимутся вверх по сложной трассе на самой высокой горе Кавминвод, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"21 марта город-курорт примет XXI Всероссийские соревнования по бегу вверх. Более тысячи спортсменов из Уфы, ЯНАО, Калининграда, Краснодара, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Республики Татарстан, Свердловской, Кировской, Владимирской и Самарской областей, Башкортостана, Мордовии, Чукотки, республик Северного Кавказа пробегут свыше 10 км вверх по сложной трассе на самой высокой горе Кавминвод", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, перепады высот горного маршрута составляют от 247 до 888 метров.

Всероссийский чемпионат "Крокусы Бештау" впервые прошел в Железноводске 1999 году, и с тех пор ни разу не поменял места старта. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, станут частью национальной сборной страны по горному бегу.