В Дагестане объявлены торги на строительство новой школы в Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Власти в Дагестане объявили тендер на строительство школы на 604 места в Хасавюрте взамен обветшавшей гимназии, начальная цена контракта превышает 386 млн рублей. На время строительства новой школы учебный процесс в гимназии прерываться не будет, следует из материалов портала госзакупок.

Школа будет построена к 31 декабря 2022 года на территории гимназии им. Горького, здание которой не пригодно для эксплуатации по показателям сейсмостойкости. Аукцион по отбору подрядчика пройдет 11 марта. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение "Отдел единого заказчика" города Хасавюрта, источник финансирования - республиканский бюджет.

"Разборка старого здания школы будет производиться только после строительства новых корпусов школы. На период строительства школы в классах старой школы предусматривается сохранение учебного процесса. Ограничение будут касаться только спортивной площадки. Занятия спортом на открытой площадке на период строительства предусматривается на территории расположенного рядом стадиона", - говорится в документации.

В материалах отмечается, что на период строительства новой школы не представляется возможным перевести учеников гимназии в другие учебные заведения города, так как они все переполнены.

В Дагестане в капремонте нуждается 480 общеобразовательных учреждений. В текущем году власти Дагестана выделят свыше 400 млн рублей на ремонт школ в рамках республиканского проекта "100 школ". Он стартовал в республике в 2018 году и предполагает ремонт учебных заведений за счет средств республиканского бюджета и частных инвестиций.