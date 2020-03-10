И люди в нем актеры. Как в селе под Воронежем уже 124 года живет первый любительский театр

В село Никольское ноги сами несут: и не заметишь, как отшагаешь километров десять от трассы у села Малая Приваловка, мимо пруда с рыбаками и бескрайних полей, где ветер пахнет весной. Никольское — как магнит: созданный 124 года назад сестрой Константина Станиславского первый в России любительский театр до сих пор притягивает люд, влюбленный в сцену

На репетицию 20 актеров добираются на перекладных из окрестных сел и даже из Воронежа, что почти подвиг — в село не ходят автобусы. В Никольском всего 70 жителей, и часто зрителей намного меньше, чем актеров. Говорят, сюда приезжал сам Станиславский, восхищался простой игрой крестьян. В благодарность в селе в честь реформатора русского театра и создателя Московского Художественного театра Константина Станиславского назвали главную улицу. Правнучка актрисы А приводят в Никольское судьба и детские мечты. — Я с сестрой искала родственников, составляли генеалогическое древо, — вспоминает жительница Воронежа Марина Хабарова, наряжаясь перед выступлением. — Пришли к маминой тете, а она вдруг и говорит: "Книга вышла про ваше село" — у меня ведь мама родом из Никольского. Приехали в село, познакомились с режиссером театра Светланой Сукачевой, которая издала книгу воспоминаний сестры Станиславского, Зинаиды Соколовой — "Наша жизнь в Никольском". В книге целая глава о нашей прабабушке Марине Королевой: "Посиделки, сговоры, свадьбы". О том, какой необыкновенной красавицей была прабабушка и как она выходила замуж. Оказалось, что прабабушка играла в театре Соколовых.

Описание Празднование Масленицы в Никольском © Елена Рузанова/ТАСС

— Спросила я тогда режиссера Сукачеву: откуда вы актеров берете? Потому что я всю жизнь мечтала играть в театре, — смущается Хабарова. — В декабре будет уже 15 лет, как я актриса театра села Никольского — приезжаю на автобусе из Воронежа и потом иду пешком. Раньше ходили железнодорожные вагончики, а сейчас их отменили. Но любовь к театру не вагончик — ее не отменить. Марина Хабарова 37 лет отработала продавцом в Воронеже в магазине "Детский мир". А гордится тем, что сыграла 20 ролей. — После школы в Институт искусств я поступать постеснялась, — объясняет. — Конкурс на театральный факультет был восемь человек на место. Я не стала даже пытаться. Зато сейчас у меня несколько дипломов за лучшие роли. Магия места Загадка, почему именно эти земли в 1884 году купили сестра Станиславского Зинаида Сергеевна и ее муж, врач Константин Константинович Соколов. Говорят, посоветовал живший в соседней деревне писатель Александр Эртель. Соколовы бросили напыщенную Москву и с детьми устроились в скромном имении под Воронежем. Лечили крестьян, учили их читать и писать, а в 1896 году создали народный театр. В революцию крестьяне, говорят, в благодарность не тронули имение, и бывший дом Соколовых до сих пор цел, в нем сейчас артисты театра устроили музей. Правда, в музее протекает крыша и холод такой, что за пять минут дубеют пальцы: зимой на обогрев надо три машины дров, а это 40 тысяч рублей — для сельсовета сумма огромная.

Описание Бывший дом Соколовых — здесь лечили крестьян, а на террасе ставили спектакли © Елена Рузанова/ТАСС

Здесь все вековое — и дома, и сосны. Вокруг лес трещит старыми ветками, словно жалеет о чем-то. В сельском доме культуры две огненные печки: четыре тонны угля закупают на зиму — и хоть каждый день учи и репетируй роли. Здесь добротная сцена и 83 кресла для зрителей. Командуют заведующая Нина Шугаева, постановщик Алексей Левин и режиссер Таня Гречаникова. Таня стала режиссером всего два месяца назад — тогда после болезни умерла режиссер Светлана Сукачева, отдавшая Никольскому театру 15 лет. Именно к Сукачевой школьницей впервые пришла на репетицию Таня. Я увидела Гречаникову и подумала: красивая профессиональная актриса. Оказалось, учитель начальных классов. Ее любимая роль — Оксана из "Ночи перед Рождеством". Нина Шугаева живет в Никольском, Алексей Левин приходит из села Малая Приваловка, Таня Гречаникова — из села Вишневка. "Маска", я вас знаю! В Вишневке у Тани театральная студия "Маска". Открыть ее три года назад упросили сами жители. В студии сейчас 40 актеров.

Описание Татьяна Гречаникова — учитель начальных классов и режиссер © Елена Рузанова/ТАСС

— Как-то зашла к нам в магазин Таня Гречаникова, а я ей и говорю: может, хватит мотаться в соседнее село Никольское? Может, у нас тоже театр организуем? — хохочет продавец Надежда Толсторожева. — Позже Таня снова в магазин забежала: "Надежда, будем ставить "Ночь перед Рождеством". Ты — Солоха". И пошло-поехало. Потом я играла Сваху в "Морозко", Зайчиху в сказке "Мешок яблок", Рассказчицу в "Кошкином доме". С театром зима не тянется, а пролетает: с работы придешь — и на репетицию. Смех и споры. Возвращаюсь домой окрыленная. Где же еще у нас в деревне отдохнуть? Мы все соседи и в театре сильно подружились. Сейчас ведь все по домам сидят, в соцсетях, а тут мы начали по-настоящему общаться. Ее муж, сварщик Дмитрий, для театра чего только не придумывает — избушку сварил из металла, стального петуха на столб с колесом приделал, чтоб на Масленицу вокруг него с лентами кружиться.

— Четыре зимы не заметил, пролетели в репетициях: смеемся, спорим, потом чай пьем и гуляем. Четыре спектакля поставили — энергии много! — смеется он. Посмотрел на увлечение Надежды ее брат — Борис Кадомский, водитель бульдозера, и тоже пришел в театр. А за ним подтянулась и его супруга Елена, которая работает на автозаправке. — Хотела просто поглазеть, а режиссер Татьяна заметила меня и говорит: а ну-ка Королеву попробуй сыграть в "Ночи перед Рождеством", — вспоминает Елена. — На репетиции насмеемся, вот и отдых.

Описание Елена Кадомская пришла в театр вслед за мужем © Елена Рузанова/ТАСС

И, говорят, нет большего счастья, когда после их спектакля зрители тоже просятся в актеры. — Актеры — это люди, которые по своей воле, не получая за это денег, играют в театре. Когда надо что-то купить в театр, скидываемся по 500 рублей, — объясняет мне Таня. Ближайший магазин в десяти километрах, в Никольское иногда приезжает автолавка. Антракт с обедом Для меня народный театр села Никольского начался не с вешалки. Едва переступив порог, я увидела Нину Шугаеву с ведром картошки — она мастерски ее чистила, чтобы отварить и добавить тушенку. Постановщик Алексей Левин жарил блины. Своего часа ждали огромные кастрюли с окрошкой и компотом. — Мы тут и дрова сами пилим, и декорации рисуем, костюмы шьем, спектакли ставим. Вот щуку пошили в сценку про Емелю, — засмеялась Нина Григорьевна и ловко выловила в ворохе игрушек на диване серую рыбину из ткани в черный цветочек.

Описание Нина Шугаева, заведующая ДК, в роли Коровы из сценки "А много ль корова дает молока?" © Елена Рузанова/ТАСС

Шугаева заведует домом культуры 30 лет. — На ней все — и полы помоет, и еды наготовит, всех оденет и обует, — шепнула мне Татьяна. На столе ворчал самовар и гордо выпячивал бока чуть ли не пятилитровый чайник с липовой заваркой. Потому что всех зрителей надо накормить, напоить, развеселить и потешить. А иначе какой же это театр. Без театра в селе, где не ловит интернет и нет сотовой связи, нет даже подобия ларька, школы и асфальтовых дорог, оптимизма и красоты тоже было бы меньше. Никто бы тогда к Масленице дом культуры не украсил гирляндами из разноцветных флажков, не построил сцену и фанерный колодец с журавлем, домик с окошком для угощения блинами и высокий столб с разноцветными лентами — хороводы водить. Полина Когтева щедро разливает тесто в сковородки. Она до пенсии работала маляром, теперь охранник в больнице, но самое главное — актриса. Она на Масленице играет Тещу, а у Александра Митаева из Вишневки роль Зятя. А вот Ольга Васильевна — старейший участник Никольского театра, ей почти 70 лет. И из них полвека она актриса.

Описание Ольга Свиридова — старейший участник Никольского театра © Елена Рузанова/ТАСС

— Приехала в село в 1969 году работать учителем русского языка и литературы, — вспоминает она. — Когда была молодая, играла невест. Потом маменьку Бальзаминова в "Женитьбе Бальзаминова" — это моя любимая роль. Театр — это общение, бросаем все дела и идем репетировать. Раз в неделю обязательно, а как режиссер скажет, то бывает, что и каждый день. С чаем не скучаем. Мы пьем липовый чай и пытаемся сосчитать, сколько же спектаклей поставили в театре: "Три мешка одной пшеницы", "Приговор", "Теремок", "Беда от нежного сердца", "Женитьба Бальзаминова", "Мораль пани Дульской" — с ним в Москву ездили. А со спектаклем про Колю Шалыганова "Я песней стать старался" даже в Санкт-Петербург. А вот "Гамлета" с его знаменитым "быть или не быть" — еще не ставили.

Впрочем, это я пью чай, а Шугаева — не присядет: то воды принесет, то блинное тесто взобьет, то актерам подаст декорации. — Иииии! Всех спектаклей и не упомнить, — удивляется на бегу. — Начинала я-то работать еще в 1990 году с режиссером Василием Ивановичем Ващаевым. Например, к 23 февраля в этом году представили зрителям постановку "Мужчины вечно пусть живут". Пурга, метель, а зал полный! И все добираются в Никольское сами. — Раньше поезд ходил Графская — Верхняя Хава, останавливался на 14-м километре рядом тут, за огородами, а сейчас ничего нет, — вздыхает Когтева, переворачивая румяный блин. — Перестал ходить автобус, это наша боль, — печалится заведующая домом культуры. В 1994 году они придумали свой фестиваль — "Театральные встречи в Никольском": раз в два года на три августовских дня все любительские театры могут приехать выступить на родине первого в России крестьянского театра. Тогда в селе число жителей удваивается. В этом году фестиваль посвятят памяти режиссера Светланы Сукачевой.