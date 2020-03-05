Национальные блюда, танцы, одежду Дагестана представят на фестивале "Мозаика" в апреле

МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. Этнокультурный фестиваль "Мозаика" пройдет в поселке Семендер (пригород Махачкалы) в апреле 2020 года, на нем будут представлены традиционные ремесла, традиции и особенности культуры народов многонационального Дагестана, сообщила ТАСС руководитель проекта, директор школы №58, на базе которой проводится фестиваль, Фатима Насухова.

В феврале проект фестиваля "Мозаика" стал победителем конкурса президентских грантов, сумма грантовой поддержки составит более 292 тыс. рублей, еще 111 тыс. рублей будет привлечено из других источников.

"Это будет этнокультурный фестиваль, на котором будут представлены многочисленные народности Дагестана и все, чем они живут - это и национальные блюда, и костюмы, и танцы, театральные постановки, сценическая речь. Кроме того, мы видим это как фестиваль народных промыслов Дагестана, где можно познакомиться с народными промыслами Дагестана, поучиться и даже что-то сделать своими руками. <…> На средства гранта, в частности, мы планируем приобрести оборудование для обучения основам народным художественным промыслам - станки для ковроткачества южного Дагестана, гончарные круги, оборудование для уцункульской насечки по дереву, кубачинского ювелирного искусства", - сказала Насухова, добавив, что провести фестиваль планируется в апреле 2020 года.

Этнокультурный фестиваль зародился на основе традиционного школьного фестиваля, посвященного культуре народов Дагестана, который с 2017 года проводился на базе единственной школы в поселке Семендер, где живут представители более 30 народностей, в том числе малочисленных.

"Мы впервые подавали заявку и выиграли президентский грант. <…> Благодаря этой поддержке мы рассчитываем привлечь семьи, в которых сохраняется национальная культура и которые могут поделиться своими традициями, будем активно привлекать общественность, приглашать известных дагестанских ученых, которые выступят с лекциями. <…> Мы будем приглашать людей, которые владеют техниками народных промыслов, будут мастер-классы, этнографические площадки, где будут представлены образцы быта и предметы искусства народных промыслов", - рассказала собеседница агентства.

Ожидается, что фестивале "Мозаика" примут участие 2,5-3 тыс. человек - жители поселка Семендер, Махачкалы, разных районов Дагестана, а также гости республики.