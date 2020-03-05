В Северной Осетии для туристов установят 36 информационных щитов с правилами поведения

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 марта. /ТАСС/. Информационные щиты с QR-кодами и правилами поведения будут установлены в этом году на основных туристических объектах. Всего их будет 36, сообщил в четверг ТАСС врио председателя комитета по туризму республики Заурбек Кодзаев.

"В этом году мы установим 36 информационных щитов на основных туристических объектах республики. На них будет размещена общая информация об объекте, о правилах поведения, форме одежды, которые нужно соблюдать на некоторых сакральных местах", - сказал Кодзаев.

Отсканировав QR-коды, в мобильном приложении турист сможет получить ссылку на аудиогид, а также фотоматериалы и видео об объекте. Таким образом, путешествовать самостоятельно по республике станет легче.

На щитах будут указаны и телефоны регионального главка МЧС, а также горячей линии республиканского комитета, где туристам помогут сориентироваться в республике, решить проблемы с размещением и разработкой маршрута.

Кроме того, в настоящее время совместно с бизнесменами ведется работа по созданию аудиогида в Северной Осетии.

Один из щитов будет установлен на самом почитаемом в Осетии святилище Реком - преемнике древних скифских и арийских храмов. Он находится в горах в Цейском ущелье. Женщинам вход разрешен только в определенную часть святилища. Также в святом месте запрещено употреблять свинину, алкогольные напитки и появляться в неподобающем виде.

В святилище находится бревенчатое строение из толстых отполированных сосновых стволов. Оно сложено без гвоздей или иных креплений без щелей между бревнами благодаря совпадающим выемкам в их концах. Конструкцию святилища венчает крыша в два ската, на краях которой можно увидеть чисто декоративные деревянные фрагменты, украшенные уникальным орнаментом.