Артисты из России стали победителями Международного циркового фестиваля в Ижевске

ИЖЕВСК, 9 марта. /ТАСС/. Акробатические номера артистов из России и аттракцион "Медвежий цирк" династии Филатовых стали обладателями золотых наград на Международном фестивале циркового искусства в Ижевске, церемония закрытия которого прошла в понедельник в Государственном цирке Удмуртии.

Награды высшей категории получили акробатическая четверка "Восходящие" (Московский государственный цирк), выступающая под руководством Родиона Прилепина. На фестивале артисты исполнили номер под песню Yesterday группы The Beatles. Также золотой статуэтки удостоились групповые акробаты на дорожке с минитрампом под руководством Владимира Ефимова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре), которые исполняли трюки в свадебных костюмах. Еще одним победителем стал аттракцион "Медвежий цирк" династии Филатовых под руководством Татьяны Филатовой (Российская государственная цирковая компания).

"Оценку фестиваля давать очень сложно, слово за зрителем, за жюри, за прессой. Для нас всегда это очень важно. Но могу сослаться на мнение детского жюри, на фрагментарные фразы в фойе цирка, вывод один - 13-й фестиваль удался. Жители и гости Ижевска всегда очень ждут этого события. Это праздник для всех, кто приходил в цирк на этот марафон представлений", - рассказал ТАСС один из членов жюри, директор Государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский.

"Жюри всегда обращает внимание на групповые номера, на трудозатраты, на синхронность, на многие вещи, но это не исключает того, что индивидуальные номера могут взять золото, но в этот раз мнение жюри было просто единодушным", - добавил собеседник агентства.

Один из победителей Александр Филатов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что фестиваль запомнится ему надолго. "Очень приятно, что нас наградили золотом, потому что это мой первый фестиваль с аттракционом. Мероприятие понравилось, потому что зритель был очень душевный и приветливый, каждое представление было незабываемым. Мишки в начале немного нервничали, так как обстановка изменилась. Большое количество зрителей, новые запахи, звуки. А потом они вошли в рабочую атмосферу", - сказал Филатов.

Серебряными и бронзовыми призерами фестиваля в Ижевске стали артисты из Украины, России, Испании и Колумбии. Всего на манеже цирка в Ижевске выступили более 200 артистов. Так, Россию впервые посетил знаменитый французский вентролог (чревовещатель) Марк Метрал. Зрители также смогли увидеть номера джигитов Муратовых из Северной Осетии, артистов из Аргентины, выступающих в жанре гаучо.

О фестивале

Международный цирковой фестиваль в 13-й раз стартовал в Ижевске 5 марта. Артисты выступали на манеже несколько дней. 9 марта жюри подвело итоги и выбрало победителей. Мероприятие 2020 года было примечательно тем, что на сцене исполнили рекордное количество групповых номеров. Ранее их показывали не более двух-трех, в этом году номеров было восемь. В жюри вошли директор Международного фестиваля Московского цирка Никулина Максим Никулин, президент циркового фестиваля во французском городе Сен-Поль-ле-Дакс Брюно Лалой, другие эксперты.

Первый фестиваль в Удмуртии прошел в 2008 году. Его победителями становились Аскольд и Эдгард Запашные с аттракционом "Среди хищников", Карина и Артур Багдасаровы с аттракционом "Тигры-шоу".