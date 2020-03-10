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Для брендового турмаршрута "Легенды Дагестана" разработали две укороченные версии

Продолжительность маршрутов "Северные легенды Дагестана" и "Южные легенды Дагестана" по 7 дней и 6 ночей

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана разработали две лайт-версии крупного кольцевого туристического маршрута "Легенды Дагестана", по продолжительности они вдвое меньше основного маршрута, рассчитанного на 14 дней, сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

"Основной кольцевой турмаршрут ("Легенды Дагестана" - прим. ТАСС) имеет продолжительность 14 дней, 13 ночей. Разработаны две лайт-версии - "Северные легенды Дагестана" и "Южные легенды Дагестана" продолжительностью по 7 дней и 6 ночей, а также туры выходного дня - 2 дня и 1 ночь, экскурсионные программы - до 12 часов. Мы надеемся, что благодаря этой работе наш новый маршрут будет пользоваться спросом у гостей и жителей Дагестана", - сказал Ибрагимов.

Он напомнил, что кольцевой маршрут "Легенды Дагестана" общей протяженностью около 2 тыс. км был разработан в прошлом году. В маршрут вошли 17 сельских муниципальных образований и три городских округа. В рамках маршрута агро-экотуры, санаторно-курортное оздоровление, водные, конные и пешие прогулки в горах и на равнинах Дагестана, мастер-классы по народным художественным промыслам, знакомство с национальной кухней многочисленных народов Дагестана и многое другое.

"Маршрут уже паспортизирован, разработана технологическая карта и карты-схемы туристического маршрута. В скором времени будет готов путеводитель по маршруту, а также презентационные ролики, рассказывающие туристам о новом брендовом маршруте", - добавил министр.

Туристический маршрут "Легенды Дагестана" создается по аналогии с известным маршрутом "Золотое кольцо России". Его протяженность превышает 2 тыс. км, он включает себя более 100 историко-культурных и природных объектов туристского показа, в том числе город Дербент с крепостью Нарын-Кала, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, горное селение Кубачи, известное своими златокузнецами и ювелирами, Сулакский каньон, песчаный бархан Сары-Кум и многие другие.

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