Дочь Рамзана Кадырова наградили медалью за вклад в развитие чеченской культуры

ГРОЗНЫЙ, 10 марта. /ТАСС/. Дочь главы Чечни и руководителя Модного дома Firdaws Айшат Кадырову наградили медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" за популяризацию на международном уровне чеченских обычаев и традиций. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Айшат Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства региона. Модный дом Firdaws под ее руководством по всему миру популяризирует чеченские обычаи и традиции. За 10 лет существования бренд стал популярен во всем мире, показы коллекции Firdaws посещают именитые и известные в мире моды и шоу-бизнеса лица", - отметили в пресс-службе.

Дом моды Firdaws под руководством Медни Кадыровой, супруги главы Чечни Рамзана Кадырова, начал работу в 2009 году в Грозном. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Медни Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.

В феврале 2020 года дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, представил свою новую коллекцию в Париже. Показ, посвященный 10-летию бренда, состоялся в рамках проходящего во Франции фестиваля "Русские сезоны". Парижской публике были представлены около пятидесяти дизайнерских нарядов, выполненных из шифона, кашемира, кожи и расшитых бисером, стразами, дополненных меховыми вставками. Гостями показа стали представители мира французской моды, культуры и искусства. Его посетили посол России во Франции Алексей Мешков, директор Российского центра науки и культуры в Париже Константин Волков.