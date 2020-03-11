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Чайка обратил внимание на недостаточный уровень поддержки детей-сирот в Дагестане

Затраты на содержание сироты и вознаграждения приемному родителю с учетом проведенной в 2019 году индексацией составляют чуть более 8 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Поддержка детей-сирот в Дагестане находится на недостаточном уровне, совокупные затраты на содержание сироты и вознаграждение приемному родителю ниже установленного в регионе прожиточного минимума для детей, сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально экономического развития Дагестана.

"В регионе сохраняется не вполне достаточный уровень поддержки детей-сирот. В настоящее время совокупные затраты на содержание сироты и вознаграждения приемному родителю с учетом проведенной в 2019 году индексацией составляют чуть более 8 тыс. рублей, что ниже размера прожиточного минимума для детей, установленного в регионе, а это 9 тыс. 733 рубля. Государство проводит масштабную и интенсивную работу, в которой семейная форма устройства детей-сирот объявлена наиболее приоритетной, а усыновление и удочерение ребенка российскими гражданами - наиболее благоприятной. Считаю, что граждан, которые собираются взять или уже взяли в свою семью ребенка-сироту, необходимо всячески поддерживать", - сказал Чайка.

При этом он отметил, что Дагестан демонстрирует достаточно высокие показатели по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"По состоянию на 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в республике состоит порядка 3 тыс. человек из указанной категории. За прошлый год были обеспечены жилыми помещениями 315 человек, примерно такое же количество граждан запланировано обеспечить жильем в текущем году - 316 человек. Должен отметить, что это достаточно высокий показатель в сравнении с остальными регионами округа. Уже на протяжении нескольких лет подряд, несмотря на высокую дотационность бюджета, республика изыскивает возможность и выделяет на указанные цели из регионального бюджета по 150 млн рублей ежегодно", - пояснил полпред.

В начале февраля в Министерстве образования и науки Дагестана сообщали, что в регионе проживают более 4,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них право на получение жилья имеют более 2,8 тыс. человек. В 2019 году в Дагестане на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, выделено более 259 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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