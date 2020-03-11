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Власти Дагестана возьмут на контроль ситуацию с долгами по зарплате

На конец января она составила 74 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка поручил властям Республики Дагестан взять на контроль ситуацию с выплатой задолженности по заработной плате в регионе, которая на конец января составляла 74 млн рублей, об этом он заявил в среду в ходе совещания по вопросам социально экономического развития Дагестана в Махачкале.

"Остается напряженной ситуация с задолженностью по заработной плате в республике. Так, по состоянию на 30 января 2020 года ее размер составил 74 млн рублей. Прошу взять данные вопросы на контроль, поскольку заработная плата - основной источник денежных доходов населения, ее уровень и своевременность выплаты являются одними из важнейших показателей качества жизни населения", - сказал Чайка.

По его словам, среднемесячная заработная плата в регионе за 2019 год выросла по сравнению с 2018 годом почти на 8% и составила 27 тыс. рублей. "При этом она остается в 1,7 раза ниже среднего значения по Российской Федерации", - отметил полпред.

Он также обратил внимание на достаточно высокий уровень безработицы - на 1 января 2020 года он составил 13%.

"Более 200 предприятий предоставили в органы государственной службы занятости населения республики сведения о предстоящем увольнении 3,5 тыс. работников. Это очень серьезная проблема, над решением которой необходимо работать", - добавил Чайка.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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