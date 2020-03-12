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Чайка поручил активизировать работу с обманутыми дольщиками в Ставропольском крае

Речь идет о 35 проблемных объектах

СТАВРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка поручил властям Ставропольского края активизировать работу по защите прав участников долевого строительства. Об этом он заявил в четверг в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

"Хотел бы обратить ваше внимание на необходимость активизировать работу по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Речь идет о 35 проблемных объектах. Решение этого вопроса должно находиться на постоянном контроле руководства региона", - сказал Чайка.

В январе министр строительства и архитектуры региона Валерий Савченко сообщал ТАСС, что в 2019 году количество обманутых дольщиков на Ставрополье сократилось на четверть благодаря выплате компенсаций и завершению строительства проблемных домов. По его словам, в течение года были восстановлены права 500 участников долевого строительства.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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