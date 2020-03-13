Три новых субсидированных авиамаршрута появятся на Чукотке в 2020 году

АНАДЫРЬ, 13 марта, /ТАСС/. Три новых авиамаршрута: Владивосток - Анадырь - Владивосток, Красноярск - Анадырь - Красноярск и Якутск - Певек - Якутск, субсидированные из окружного и федерального бюджетов, откроются на Чукотке в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела транспорта и связи Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа Сергей Мисяченко.

В начале марта Минтранс России предложил включить в новую программу, которая предусмотрит транспортные связки между регионами, почти 5 тыс. новых авиамаршрутов. На Чукотке открытие новых маршрутов в рамках выполнения условия постановления правительства "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации" планируется в 2020 году.

"Уже в начале отпускного периода мы откроем дополнительные направления из Анадыря во Владивосток и Красноярск. По-прежнему будут летать самолеты в Магадан, Якутск, Хабаровск и Петропавловск - Камчатский. Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певека, необходимо будет заменить тип воздушных судов, которые смогут там приземляться. Поэтому вместо прямого рейса на Москву мы открываем новый маршрут из Певека в Якутск с дальнейшей возможностью перелета в Москву и другие города. Новыми направлениями жители округа и гости начнут летать уже с начала мая", - рассказал ТАСС Мисяченко.

Он добавил, что субсидирование авиаперевозок по указанным маршрутам проводится на условиях софинансирования и позволяет снизить расходы жителей и гостей Чукотки на авиаперелеты. Так, например, экономически-обоснованная стоимость авиабилета до Владивостока составляет порядка 40 тыс. рублей, но пассажиры могут приобрести его за 13 700 рублей, до Магадана - до 25 тыс. рублей, а специальный тариф - 7 тыс. рублей. А вот все внутрирегиональные маршруты (всего их 59) субсидируются только из бюджета субъекта. Власти ЧАО тратят на это до 470 млн рублей в год.