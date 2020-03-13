Авто и мотопробег пройдут в Ингушетии в честь 250-летия ее вхождения в состав России

МАГАС 13 марта. /ТАСС/. Автомобильный и мотопробеги состоятся в Ингушетии в марте в рамках празднования 250-летия добровольного вхождения республики в состав России, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Магасе от Аланских ворот стартует авто- и мотопробег. Ингушские парашютисты совершат показательные прыжки с самой высокой смотровой площадки СКФО - 100-метровой Башни Согласия. В самом музейном комплексе, открытом в дни юбилейных мероприятий для свободного посещения всеми желающими, пройдут выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства и бесплатные тематические экскурсии", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на центральной городской площади состоятся народные гуляния, концерт, ярмарка, дегустация блинов и чапильг (ингушских национальных лепешек). В Центре культурного развития пройдет церемония гашения почтовой марки, посвященной юбилейной дате. "В обращение марка номиналом в 50 рублей, изданная тиражом в 120 тыс. экземпляров, выйдет в тот же день", - добавили в пресс-службе.

В марте также запланировано проведения фестиваля самодеятельного народного творчества "Славься, Отечество мое!", в рамках которого развернутся подворья и торговые ряды, посвященные культуре ингушей и других народов России. Также состоятся выездные мероприятия. Так, государственный ансамбль "Ингушетия" отправится на гастроли в регионы России, среди которых - Ростов-на-Дону, Ярославль, Кострома и другие города.

Ранее сообщалось, что к памятной дате в республике состоятся концерты, ярмарки, театральные постановки и выставки. В уличных шатрах рукодельницы из Ингушетии представят национальные костюмы ручной работы, а мастера скульптуры и живописи - картины с горными пейзажами, холсты, повествующие об ингушском эпосе и миниатюрные копии башенных комплексов". Также сообщалось, что в республике в честь юбилея пройдут футбольный турнир и чемпионат по шахматам.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.