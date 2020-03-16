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Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил первые 10 млн пассажиров

Терминал начал работу в апреле 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополь, открывшийся два года назад, обслужил первые 10 млн пассажиров, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе авиаузла.

Новый терминал аэропорта Симферополь начал обслуживать пассажиров в апреле 2018 года. Общий объем частных инвестиций в его строительство составил 32 млрд рублей. Терминал рассчитан на обслуживание до 3,650 тыс. пассажиров в час или 6,5 млн человек в год.

"Международный аэропорт Симферополь 16 марта обслужил десятимиллионного пассажира в новом терминале с момента его открытия - в апреле 2018 года. Юбилейным пассажиром стал житель Москвы Валерий Шабаев, который приезжал в Крым с женой к родственникам", - говорится в сообщении.

Единственный на территории Крыма действующий пассажирский аэропорт с двумя терминалами (новый заработал в 2018 году) расположен в 14 км от Симферополя, он был построен в 1936 году. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года аэропорт Крыма ежегодно принимает и отправляет более 5 млн пассажиров.

Аэропорт Симферополя в 2019 году принимал и отправлял рейсы 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Были открыты маршруты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск.

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