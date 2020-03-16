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Школы Ненецкого АО переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Кроме того, в регионе запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Школьники Ненецкого автономного округа (НАО) с 17 марта переходят на дистанционное обучение из-за превышения эпидемический порога по заболеваемости ОРВИ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Школы округа перейдут на дистанционный режим обучения в период с 17 по 23 марта включительно. Это связано с превышением эпидемического порога заболеваемости населения округа острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) ", - говорится в сообщении.

По данным властей, эпидемический порог среди школьников от 7 до 14 лет превышен на 37,9%. Кроме того, с 17 марта будет приостановлен образовательный процесс во всех учреждениях дополнительного образования, а также в школе олимпийского резерва "Труд". В настоящее время ограничения не затрагивают дошкольные учреждения и техникумы.

В приказе главного санитарного врача НАО даны рекомендации главам муниципальных образований региона запретить с 16 марта проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, в первую очередь, с участием детей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, заболевших инфекцией, вызванной коронавирусом, и контактировавших с заболевшими в регионе нет.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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