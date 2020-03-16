Окружной центр мобильности СКФО открылся в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Центр мобильности Северо-Кавказского федерального округа открыт в рамках реализации нацпроекта "Образование" на базе Пятигорского государственного университета, сообщил ТАСС в понедельник руководитель центра Григорий Мхитарьян.

"Пятигорский государственный университет, волонтерский центр которого является крупнейшей добровольческой организацией СКФО, одержал победу во Всероссийском конкурсе на право формирования Окружного центра мобильности (ОЦМ) Северо-Кавказского федерального округа. Сегодня прошла сертификация центра, которую провели заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Иван Радько и специалист Центра мобильности волонтеров АВЦ Ренат Каримов", - сказал Мхитарьян.

По его словам, в 2020 году в каждом федеральном округе будет открыт ОЦМ, основная деятельность которого будет заключаться в интервьюировании волонтеров для участия в крупнейших мероприятиях по всему миру и различных образовательных стажировках в сфере волонтерства.

"Отбор кандидатов проводится через интервью, выстроенное по специальной методике. Основными требованиями к участникам программы мобильности являются гражданство РФ, возраст от 18 лет и наличие или идея социального проекта. Программа мобильности волонтеров - часть федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", основной целью которой является повышение уровня мотивации и развития граждан, участвующих в добровольческой деятельности и имеющих высокие достижения в ней", - добавил собеседник агентства.

В понедельник также прошел круглый стол на тему "Программа мобильности как часть национального проекта "Образование", участниками которого стали представители АВЦ, региональной власти и краевых НКО.

Волонтерский центр ПГУ был создан в 2011 году в рамках волонтерской программы XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр и с тех пор осуществляет подготовку волонтеров к крупнейшим событиям, к организации которых привлекаются волонтеры (включая XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, XLV Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, в организации которых ВЦ ПГУ также был единственным ресурсным центром подготовки волонтеров в СКФО).

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.