Спортивный комплекс ввели в эксплуатацию в Мурманской области

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели в эксплуатацию первый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 2,5 тыс. кв. м, построенный по нацпроекту "Демография" в городе Полярные Зори. Об этом сообщили ТАСС в среду в министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области.

"Объект построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" по нацпроекту "Демография", общая площадь спортивного комплекса - 2497,5 кв. м, там могут заниматься одновременно до 100 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья", - сказали в министерстве.

Министр строительства и территориального развития Мурманской области Оксана Астахова, открывая спорткомплекс, отметила, что этот объект первый в серии спортивных сооружений, строящихся в регионе по нацпроекту. "За год работы нашей команды правительства это первый объект, который мы вводим в эксплуатацию в срок, выполнив обязательства. Это даст нам право в дальнейшем рассчитывать на получение дополнительных средств из федерального центра на строительство подобных объектов. Они нужны другим нашим муниципалитетам", - сказала Астахова.

Она уточнила, что сейчас в регионе по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография" строится еще 4 объекта: административно-спортивный комплекс для горнолыжной школы в Кировске, подъемник для этой же школы, физкультурно-оздоровительный комплекс в Апатитах, ледовая арена и спорткомплекс "Долина Уюта" в Мурманске.

По информации министерства спорта и молодежной политики Мурманской области, новый физкультурно-оздоровительный комплекс включает три зала: универсальный для игровых видов спорта - волейбола, баскетбола, тенниса и мини-футбола, а также тренажерный зал и зал для аэробики, внутри оборудованы медицинские кабинеты, оснащенные всем необходимым для оказания первой помощи. На строительство объекта было выделено 71,6 млн рублей из федерального бюджета, 59,6 млн рублей - из регионального, еще 61,2 млн рублей в строительство вложено муниципалитетом.