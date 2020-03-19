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Распространение коронавируса нового типа

Люди или звери. Зоопарки Дальнего Востока решают, как работать в условиях карантина

В частности, зоопарк "Чудесный" в Приморье продолжит работу, но ограничит проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ТАСС, 19 марта. Руководство зоопарков в регионах Дальнего Востока, где пока нет случаев заражения новым коронавирусом, но действуют режимы повышенной готовности, принимают решения о закрытии для посетителей или продолжении работы. Как рассказали ТАСС представители зоопарков, государственные организации закрываются согласно рекомендациям, а частные не могут себе этого позволить.

На Дальнем Востоке пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19. Тем не менее, власти практически всех регионов ввели режим повышенной готовности и ограничили проведение массовых мероприятий с более чем 50 участниками.

Государственный зоопарк в Якутии "Орто Дойду" объявил о своем временном закрытии для посетителей с 19 марта. "Все предписания по дезинфекции для предотвращения распространения коронавируса выполняются. Но сотрудники зоопарка продолжают работу, внутренняя работа зоопарка не прекращается", - сообщила ТАСС заведующая научно-просветительным отделом республиканского зоопарка "Орто Дойду" Наталья Сафонова.

В это время зоопарк "Чудесный" под Уссурийском в Приморье решил не останавливать прием посетителей, но поддержал рекомендации об ограничении массовых мероприятий с присутствием более 50 человек. Так, со следующей недели начинаются каникулы у школьников и традиционно зоопарк предлагает экскурсии группам детей, но не более 50 человек в час. "Мы приняли решение не приостанавливать работу зоопарка также потому, что хотим дать людям возможность проводить интересно и познавательно время в период, когда многие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия отменяют. Более того, общение с животные - это всегда радость и позитивные эмоции", - сказала в разговоре с ТАСС директор зоопарка Екатерина Зотова.

Как рассказала директор и совладелец зоопарка "Садгород" во Владивостоке Алена Асновина, у ее бизнеса просто нет возможности закрыться для посетителей. "У нас зоопарк частный, мы очень зависим от количества посетителей, от времени года, и теперь - от этой панической атаки. Без посетителей нам не на что будет кормить животных, оплачивать коммунальные услуги, и платить зарплату. В крайнем случае мы отправим в вынужденный отпуск весь штат сотрудников и будем обслуживать зоопарк вдвоем с мужем. Только если кто-то примет на себя обязательства по содержанию животных - зоопарк сможет закрыться", - сказала Асновина.

Теги
РоссияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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