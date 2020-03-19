Авиакомпания "Аврора" запускает продажу билетов на рейсы между Курильскими островами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" запускает продажу билетов на регулярные рейсы между островами Итуртуп, Кунашир и Шикотан. Об этом сообщается в четверг на сайте авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", открывает продажу авиабилетов на период летнего расписания на регулярные рейсы между островами Курильской гряды - Итуруп, Кунашир и Шикотан. Период перевозки - с 29 марта по 24 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Между Кунаширом и Шикотаном будут действовать по три регулярных рейса в неделю в обе стороны, между Итуртупом и Шикотаном - по два, между Кунаширом и Итуртупом - один.

"Для удобства пассажиров и доступности жителей островов предусмотрены удобные стыковки с рейсами "Авроры" из Южно-Сахалинска. На Итуруп (Курильск) и на Кунашир (Южно-Курильск) самолеты "Авроры" летают ежедневно", - добавили в авиакомпании.