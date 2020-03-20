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В 2020 году Махачкала закупит 13 автомобилей неотложной помощи

На эти цели власти республики направят около 12 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Дагестана весной 2020 года получит 13 новых автомобилей для оказания неотложной помощи - их будут использовать амбулаторно-поликлинические учреждения Махачкалы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"13 автомобилей класса "А" закупаются для обслуживания неотложных вызовов амбулаторно-поликлинических учреждений города Махачкалы. Они будут относиться к Республиканскому медицинскому информационно-аналитическому центру и использоваться поликлиниками по существующей необходимости", - сказала представитель министерства.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок, на приобретение автотранспорта власти Дагестана намерены направить около 12 млн рублей, источник финансирования - республиканский бюджет. Согласно конкурсной документации, автомобили должны быть оснащены оборудованием, необходимым для транспортировки пациента и двух сопровождающих. Техника должна быть поставлена до 30 апреля.

В общей сложности, по данным регионального Минздрава, в 2020 году за счет средств республиканского бюджета для медицинских учреждений Дагестана планируется закупить оборудование и автотранспорт на сумму 796 млн рублей.

В прошлом году в Дагестане обновили автопарк скорой медицинской помощи, было закуплено более 100 новых автомобилей, в том числе первый высокопроходимый автомобиль на базе шасси "Камаз". Как ранее сообщал ТАСС, в Махачкале автопарк скорой помощи был обновлен на 70%.

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