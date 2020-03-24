В Чечне учредили День государственной символики

ГРОЗНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о Дне государственной символики региона, он будет ежегодно отмечаться 23 марта наряду с Днем Конституции Чеченской Республики. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Каждый уважающий себя житель Чеченской Республики должен бережно относиться к государственным символам. Мы должны с малых лет прививать детям любовь к своему отечеству, гимну, гербу и флагу. В этом залог здорового гражданского общества", - приводит слова Кадырова его пресс-служба.

В ходе торжественного заседания председатель парламента республики Магомед Даудов вручил Кадырову герб, конституцию региона с последними изменениями и личный штандарт главы Чеченской Республики.

Конституция Чеченской Республики была принята 23 марта 2003 года по результатам первого общенародного референдума, закрепившего развитие региона в составе РФ. Этот день в регионе официально является выходным.