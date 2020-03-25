Студенты Дальневосточного судостроительного колледжа пройдут практику на заводе в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Студенты Дальневосточного судостроительного колледжа в Большом Камне будут проходить производственную практику на базе Находкинского судоремонтного завода (НСРЗ). Об этом сообщила ТАСС начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края Ольга Пермякова.

"В соответствии с поручением губернатора Приморского края Олега Кожемяко об обеспечении кадрами НСРЗ в настоящее время уже заключен договор между Дальневосточным судостроительным колледжем и НСРЗ о прохождении практики студентами колледжа на базе НСРЗ. Практика пройдет в мае-июне текущего года. На практику будут направлены 12 человек по специальности "Судостроение" и три человека по специальности "Техническое регулирование и управление качеством", - сообщила Пермякова.

Рабочая встреча представителей Находкинского судоремонтного завода и специалистов Дальневосточного судостроительного колледжа состоялась в среду в приморском городе Большой Камень. Стороны обсуждали механизмы взаимодействия по подготовке кадров, а также обозначили перечень востребованных на судоремонтном заводе профессий.

Еще два года назад НСРЗ был банкротом, выполнив последний заказ для строек саммита АТЭС. Сейчас руководство завода волнует вопрос нехватки рабочей силы.

Вопрос повышения привлекательности регионов ДФО для населения и снижение его миграционного оттока - одни из приоритетных задач. Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что власти готовы оказывать поддержку в строительстве новых предприятий, помогать в строительстве инфраструктуры, заботиться о школах, больницах, чтобы реализовывать в ДФО большие проекты и привлекать специалистов из других регионов.

Находкинский судоремонтный завод

Находкинский судоремонтный завод основан в 1951 году, предприятие в 1992 году было акционировано. В последующие годы НСРЗ участвовал в крупных инфраструктурных проектах, реализованных в Приморском крае. Сейчас на заводе строят девять краболовных судов для предприятий Дальнего Востока по программе "квоты под инвестиции".

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Однако крабодобывающие предприятия по условиям аукциона должны за пять лет построить на российских верфях столько судов, сколько лотов они приобрели. В противном случае предприятие лишится квоты.