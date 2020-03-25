Мэр Дербента просит бизнесменов помочь в противодействии распространению коронавируса

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Мэр Дербента Хизри Абакаров попросил сенатора Сулеймана Керимова, бизнесменов и депутатов помочь городу подготовиться к распространению коронавируса нового типа. Он просит их закупить для городской больницы медицинское оборудование, средства защиты для врачей и населения. Об этом Абакаров написал на своей странице в социальной сети Instagram .

"Нашему городу необходимо подготовиться к возможному появлению здесь инфицированных коронавирусом, мы должны предпринять меры, чтобы обезопасить наше население, иметь возможность в случае необходимости квалифицированно оказывать медицинскую помощь, начать превентивные меры. <...> Сейчас ощущается дефицит медицинских аппаратов и средств защиты, спрос привел к значительному увеличению их стоимости", - говорится в обращении мэра.

По словам Абакарова, он уже обратился к сенатору Сулейману Керимову и бизнесмену Магомеду Вечедову с просьбой помочь Дербенту. Они в ближайшее время закупят средства защиты для населения и некоторые необходимые городу медицинские аппараты.

Власти Дербента совместно с Минздравом Дагестана составили перечень необходимых городу расходных материалов, технических приспособлений, медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного - тепловизоров, циркулярных аппаратов, защитных комбинезонов и масок для врачей, аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Прежде всего я обращаюсь к представителям бизнеса, депутатам, которые представляют Дербент в Народном собрании Дагестана и в Государственной думе России. Не оставайтесь в стороне. <...> Если вы готовы помочь нашему городу, мы предоставим список необходимого оборудования, и вы сами решите, что из этого вы сможете приобрести", - призвал Абакаров.

В пресс-службе мэрии Дербента ТАСС пояснили, в бюджете города не предусмотрены средства на закупку медицинского оборудования и средств защиты. "Это линия минздрава, больница к администрации города не относится. Поэтому и составлен список от минздрава и больницы, по которому желающие могут помочь больнице и приобрести необходимое для нее. Со своей стороны город делает все зависящее для предупреждения распространения коронавируса. Например, городской водоканал производит дезинфицирующие жидкости (есть специальный аппарат, город закупает лишь компоненты для создания жидкостей - прим. ТАСС) для обработки социальных объектов", - сказали в пресс-службе муниципалитета.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 658 случаев заражения в 55 регионах страны. Выздоровели на сегодняшний день 29 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.