Глава Ставрополья предложил на федеральном уровне рекультивировать закрытые полигоны ТКО

ПЯТИГОРСК, 25 марта. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время видеоконференцсвязи по вопросу реализации национального проекта "Экология" предложил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину проводить на федеральном уровне рекультивацию закрытых полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Такая практика успешно применяется в регионе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы субъекта.

Кобылкин провел совещание в режиме. В нем принял участие Владимиров.

"Губернатор выступил с предложением пересмотреть подходы к ликвидации закрытых мусорных полигонов", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместо дорогостоящего вывоза и перезахоронения отходов в другом месте, который предусматривается действующими регламентами, глава края предложил использовать более эффективные и экологичные технологии рекультивации.

"Чаще всего рядом просто нет действующих полигонов, способных без ущерба разметить отходы ликвидируемых свалок. Поэтому вместо того, чтобы перевозить мусор с места на место, мы предлагаем рекультивировать эти площадки. В крае такая технология уже отработана и доказала свою эффективность. Предлагаем на федеральном уровне рассмотреть возможность ее использования", - сказал Владимиров, слова которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что Кобылкин поддержал предложение губернатора Ставрополья. Механизм его реализации будет проработан Министерством природных ресурсов и экологии РФ и предложен для принятия соответствующего решения.

Как информирует пресс-служба, запланированные на 2019 год мероприятия по нацпроекту "Экология" в Ставропольском крае выполнены. В крае введены в эксплуатацию 2 мусоросортировочные линии на полигонах коммунальных отходов, идет строительство 36-километрового водопровода "Восточный" в Новоалександровском городском округе стоимостью 344 млн рублей. Приобретено 8 единиц спецоборудования и 61 машина для тушения лесных пожаров. Рекультивированы закрытые свалки ТКО в городах Светлоград и Кисловодске, на очереди - ликвидация свалок в городах Железноводск, Пятигорск и Лермонтов.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).