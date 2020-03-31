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Пандемия коронавируса нового типа

Житель Чукотки конструирует на дому беспилотник во время самоизоляции

Дрон Виталия Маняхина и его команды сможет перевозить грузы весом до 30 кг в отдаленные районы автономного округа

АНАДЫРЬ, 31 марта, /ТАСС/. Житель Анадыря Виталий Маняхин во время самоизоляции из-за коронавируса решил построить у себя в квартире беспилотный летательный аппарат, который сможет доставлять грузы весом до 30 кг в отдаленные районы Чукотки. Первый полет запланирован на лето, рассказал ТАСС конструктор.

Ежегодно в России вручаются премии в области инноваций по 5 млн рублей для молодых изобретателей. На Восточном экономическом форуме в 2018 году разработками Маняхина заинтересовался Дальневосточный фонд высоких технологий.

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"В нашей команде четыре человека, мы уже на финальной стадии конструирования беспилотника. Детали изготавливаем на 3D-принтере, процесс сборки снимаем на видео и выкладываем в YouTube-канал. Надеемся, что наш грузовой самолет совершит первый полет на дальнее расстояние уже в июле", - сказал ТАСС Маняхин.

Как предполагается, дрон сможет развозить по тундре небольшие грузы на расстояние около 120 км со скоростью до 150 км/ч. Сейчас изобретатели готовят документы на получение финансовой поддержки от окружного правительства на развитие своей инициативы.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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