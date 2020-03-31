Власти Северной Осетии приобретут ИВЛ на 8 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Северная Осетия получила из резервного фонда правительства РФ 8 млн рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил во вторник на заседании правительства республики и. о. министра финансов региона Касполат Бутаев.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта на совещании с полпредами в федеральных округах заявил о необходимости пополнять резервы аппаратов ИВЛ в медицинских учреждениях России в связи с распространением коронавируса.

"Северная Осетия получила 8 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких", - сказал Бутаев. Всего в республике 170 аппаратов ИВЛ, 74 из них портативные.

Министерство здравоохранения республики также планирует закупить 5 тыс. медицинских масок.

По данным Роспотребнадзора Северной Осетии, на 31 марта в республике случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Всего под медицинским наблюдением остаются 499 жителей республики, прибывшие в Северную Осетию из зарубежных стран. Сняты с медицинского наблюдения 506 человек.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.