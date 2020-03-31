Более 120 аппаратов ИВЛ закупят на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья дооснастят лечебные учреждения более 120 аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также дополнительно создадут свыше 1,3 тыс. койко-мест. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства региона.

Завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся и запас аппаратов искусственной вентиляции легких, использовать все возможности, чтобы при необходимости нарастить резерв свободных коек обязал президент РФ Владимир Путин все регионы страны в понедельник в ходе видеоконференции с полномочными представителями в федеральных округах.

"Край готовится к любому развитию событий, поэтому в регионе определены девять территорий, где в действующих учреждениях проводится перепрофилирование для создания дополнительных более 1,3 тыс. койко-мест. На случай неблагоприятного развития событий предусмотрены также варианты уплотнений койко-мест. Вырастет количество реанимационных коек для крайне тяжелых больных", - говорится в сообщении.

По данным управления, в одной из больниц краевого центра проводится разводка, позволяющая одним кислородоподающим аппаратом одновременно обеспечить кислородом более 160 коек. В пятницу, 3 апреля, это учреждение будет готово к принимать пациентов в случае необходимости.

"Значительно пополнится и фонд аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время в край поступят более 120 новых аппаратов жизнеобеспечения. Так, распоряжением губернатора из резервного фонда края выделены средства на закупку 73 аппаратов ИВЛ. Кроме того, Ставропольский край направил заявку на приобретение 50 ИВЛ за счет федеральных средств", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проводится закупка одноразовой посуды для пациентов краевой инфекционной больницы, а также костюмов, масок и средств защиты для врачей. Минздрав края принял меры по созданию необходимого запаса медикаментов.

О коронавирусе

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Власти Ставропольского края во вторник приняли решение перевести всех жителей региона на самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса. Режим продлится до 6 апреля. Всего в регионе коронавирус подтвержден у шести человек, еще у восьми диагноз под подозрением.