Дагестан направит более 6 млн рублей на обустройство пунктов медбригад на автотрассах

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют закупить шесть передвижных пунктов для круглосуточного размещения бригад медиков на автотрассах. На эти цели из бюджета республики готовы направить более 6 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Аукцион, заказчиком которого выступает Министерство здравоохранения Дагестана, был объявлен 30 марта. Начальная цена контракта составляет 6 млн 60 тыс. рублей. Источник финансирования - республиканский бюджет.

Заявки от участников принимаются до 9 апреля, тендер состоится 10 апреля. Победитель аукциона должен будет до 15 мая установить шесть передвижных пунктов круглосуточного размещения медицинских бригад экстренного реагирования на шести крупных постах ДПС, пять из которых расположены на федеральной трассе. Два из них планируют установить на двух въездных постах в Махачкалу, по одному - на въездах в Кизляр, Кизилюрт, Хасавюрт и еще один - на трассе в Дербентском районе республики.

По информации экстренных служб республики, появление таких пунктов позволит медикам быстрее реагировать на дорожно-транспортные происшествия. В настоящее время на места аварий выезжают медбригады из ближайших к месту ДТП медицинских учреждений, расположенных в населенных пунктах.

По данным управления ГИБДД МВД по Дагестану, в 2019 году в республике произошло больше 1,4 тыс. ДТП, в которых погибли 344 человека и пострадали более 2 тыс. человек.