Во Владикавказе жителей бесплатно обеспечат дезинфицирующими средствами

"На оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса на территории города Владикавказ было дано поручение по бесплатному обеспечению дезинфицирующими средствами жителей и гостей города. Мы должны сейчас приложить максимум усилий для того, чтобы оградить людей от вируса, предупредить его последствия", - сказал Икаев.

В настоящее время прорабатывается вопрос механизма распространения средств. К этой работе планируется привлекать волонтеров, координаторов, ограничив при этом прямой контакт с населением.

Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Северной Осетии, в регионе ввели режим самоизоляции, написал на своей странице в Instagram глава региона Вячеслав Битаров.

В России, по данным федерального оперативного штаба, на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). Умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.