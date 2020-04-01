Все автобусы, закупленные по дальневосточной субсидии, доставили в Читу

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля. /ТАСС/. Все автобусы, закупленные по плану социального развития центров экономического роста, доставлены в Читу: в регион привезли последнюю партию из девяти транспортных средств для перевозки маломобильных граждан, сообщила в среду пресс-служба Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

План социального развития центров экономического роста реализуют в Забайкальском крае с 2019 года благодаря выделенной региону дальневосточной субсидии. Для Забайкалья это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил, что программа строительства соцобъектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставанием, а в марте министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что освоение единой субсидии по итогам 2019 года составило 94,5%. К регионам, которые до 1 апреля не успели выполнить работы и закупить недостающее оборудование, будут применены штрафные санкции.

"В региональную столицу поступили все автобусы, закупленные по плану социального развития центров экономического роста, для транспортного обеспечения жителей Читы", - говорится в сообщении.

Всего в Читу доставили 31 автобус, произведенный на Минском автозаводе. "В них установлены кондиционеры, валидаторы для безналичной оплаты проезда, датчики регистрации входящих пассажиров, ГЛОНАСС, дополнительные печки, все автобусы предназначены для перевозки маломобильных граждан", - приводят в пресс-службе слова замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сергея Кривощекова.

В 2019 году в Читу уже поступили шесть автобусов марки ПАЗ и 36 автобусов ЛИАЗ. Сейчас они работают на городских маршрутах. При покупке автобусов для Читы в 2019 году удалось сэкономить часть средств. На них закупили семь новых автобусов "Газель-Некст", которые передали поселку Агинское и Агинскому району, а также Акшинскому, Шелопугинскому, Шилкинскому, Балейскому и Кыринскому районам.