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Пассажиропоток аэропорта Минеральных вод за январь-март увеличился на 6%

Всего с начала года было перевезено 539,6 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Количество перевезенных пассажиров крупнейшего на Северном Кавказе аэропорта Минеральных Вод в январе-марте увеличилось на 6% - до 539,6 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта.

"Всего с начала года было перевезено 539,6 тыс. человек, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В марте было перевезено около 169 тыс. пассажиров, что меньше марта 2019 года на 6%", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в аэропорту Ставрополь в марте было перевезено более 25 тыс. человек - на 23% меньше, чем в марте 2019 года (33 тыс. человек). За три месяца пассажиропоток аэропорта уменьшился на 13% до 79,6 тыс. человек. В пресс-службе пояснили, что уменьшение пассажиропотока в марте связано с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса.

С 1 апреля аэропорт Минеральные Воды переходит на новый регламент работы - с 8:00 до 20:00 мск. Рейсы до 8:00 мск и после 20:00 мск выполняться не будут.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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