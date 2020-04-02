В Железноводске в нерабочую неделю бездомных животных покормят волонтеры

ПЯТИГОРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Бездомных животных, которых раньше кормили горожане и отдыхающие, на время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Железноводске Ставропольского края будут кормить волонтеры. Торговые сети города предоставят для этого корм, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске на период карантина бездомных животных будут подкармливать волонтеры. Глава курорта Евгений Моисеев обратился к подписчикам с предложением сформировать волонтерский отряд, который поможет животным", - говорится в сообщении.

Торговые сети готовы предоставлять волонтерам корм для животных. "Получаю очень много обращений от наших жителей, которые просят не оставлять на произвол судьбы наших четвероногих друзей. Раньше их подкармливали туристы и горожане, но для туристов город сейчас закрыт, а жители находятся на самоизоляции. Поэтому принял решение создать небольшой отряд добровольцев, который поможет пережить животным этот сложный период", - приводятся в сообщении слова Моисеева.

Для того, чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в Direct аккаунта главы Железноводска в Instagram.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.