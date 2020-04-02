{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Железноводске в нерабочую неделю бездомных животных покормят волонтеры

Торговые сети города предоставят для этого корм

ПЯТИГОРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Бездомных животных, которых раньше кормили горожане и отдыхающие, на время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Железноводске Ставропольского края будут кормить волонтеры. Торговые сети города предоставят для этого корм, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске на период карантина бездомных животных будут подкармливать волонтеры. Глава курорта Евгений Моисеев обратился к подписчикам с предложением сформировать волонтерский отряд, который поможет животным", - говорится в сообщении.

Торговые сети готовы предоставлять волонтерам корм для животных. "Получаю очень много обращений от наших жителей, которые просят не оставлять на произвол судьбы наших четвероногих друзей. Раньше их подкармливали туристы и горожане, но для туристов город сейчас закрыт, а жители находятся на самоизоляции. Поэтому принял решение создать небольшой отряд добровольцев, который поможет пережить животным этот сложный период", - приводятся в сообщении слова Моисеева.

Для того, чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в Direct аккаунта главы Железноводска в Instagram.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Парк возле Дворца культуры в Зеленокумске благоустроят в 2020 году
В парке уложат новую брусчатку на площади, обновят покрытие на пешеходных дорожках, заменят бордюры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС