Власти Чечни планируют закупить около 150 аппаратов ИВЛ

ГРОЗНЫЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют закупить для лечебных учреждений около 150 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи с пандемией нового вида коронавируса, сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"В настоящее время у нас 202 аппарата ИВЛ, из них 22 требуют ремонта, восемь мы уже отремонтировали. Мы надеемся, что этого количества вполне достаточно будет, но мы уже законтрактовались на 57 аппаратов. В целом мы планируем на сегодняшний день закупить порядка 150 ИВЛ", - отметил глава ведомства.

По его словам, в регионе развернуто 1 680 коек на случай, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции обострится.

"У нас создан неснижаемый двухнедельный запас лекарств на самую критическую ситуацию. На борьбу с новой инфекцией из резервного фонда правительства Чеченской Республики нам выделено 202 млн рублей, и мы получили еще 328 млн рублей федеральных средств", - добавил он.

Всего в республике 36 положительных результатов на коронавирус по тест-системе, 10 из них получили подтверждение. Одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 861 находятся на карантине. В среду, 1 апреля, в Грозном скончалась зараженная коронавирусом женщина 1938 года рождения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4 тыс. 149 человек в 78 регионах страны. Выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли.