Памятное гашение марки и конверта к 75-летию штурма Кенигсберга прошла в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Церемония гашения почтовой марки и конверта, посвященных 75-летию завершения Кенигсбергской операции советских войск, в результате которой в апреле 1945 года был взят город Кенигсберг (ныне Калининград) состоялась в Калининграде.

Конверты с почтовой маркой - из серии "Путь к Победе. Кенигсбергская операция". Формат марки - 6532,5 мм, в почтовые отделения Калининградской области их поступило 8 400 штук. Гашение провели в здании регионального правительства губернатор Антон Алиханов и директор Управления федеральной почтовой связи Калининградской области Сергей Аронов, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Первоначально это событие планировалось организовать в формате торжественной встречи с участием ветеранов, представителей Балтфлота, общественных организаций, филателистов. Но в связи с режимом самоизоляции было решено ограничиться двусторонней церемонией. На почтовые конверты с маркой специально изготовленным штемпелем Антон Алиханов и Сергей Аронов нанесли оттиски со знаком серии "Путь к Победе. Кенигсбергская операция", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Несмотря на непростые условия, в которых сейчас приходится работать в том числе сотрудникам почтовых отделений, такие события очень важны. Это символическое напоминание об одном из знаменательных событий в истории Великой Отечественной войны и Калининградской области", - отметил Алиханов.

Аронов в свою очередь подчеркнул, что марка посвящена значимому историческому событию. "Такие события должны навсегда оставаться в нашей истории и вызывать чувство бесконечной гордости за подвиг предыдущих поколений", - сказал он.

Штурм крепости Кенигсберг

Штурм города-крепости начался 6 апреля 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции советских войск и завершился капитуляцией его гарнизона 9 апреля. Штурмом Кенигсберга руководил маршал Советского Союза Александр Василевский, чье имя носит одна из площадей Калининграда. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, было захвачено более двух тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.

По решению Потсдамской конференции 1945 года, часть Восточной Пруссии, современная Калининградская область, вместе с Кенигсбергом была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.