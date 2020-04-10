Власти Башкирии сняли дополнительные ограничения на продажу алкоголя в регионе

УФА, 10 апреля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии дополнительных ограничений на продажу алкоголя, действовавших в республике с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы республики.

Ранее Хабиров ввел дополнительные ограничения по розничной продаже алкогольной продукции на территории республики. Согласно его указу, с 1 апреля в регионе запрещалась розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 18:00 до 10:00 по местному времени.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о снятии с 13 апреля дополнительных ограничений по розничной продаже алкогольной продукции на территории республики", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания, будет организована в соответствии с законом республики "О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан". То есть с 13 апреля продажа алкоголя будет разрешена с 10:00 до 22:00 местного времени.

По последним данным, в Башкирии подтверждено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.