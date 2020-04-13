Механизм дополнительных выплат медикам разработали в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, будут начислять на Ставрополье. Кроме того, они должны быть застрахованы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров в понедельник провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. В ходе заседания обсудили ход реализации поручений президента РФ региональным органам власти по вопросам дополнительной поддержки граждан в условиях угрозы коронавируса.

"Разработаны механизмы для дополнительных выплат медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Губернатор поручил министерству здравоохранения края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков.

В пресс-службе министерства здравоохранения края ТАСС сообщили, что в настоящее время вопросы прорабатываются, конкретной информации по ним пока нет.

8 апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тыс. рублей.

Статистика

На Ставрополье зарегистрировано 86 случаев заболевания, восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Шесть пациентов с коронавирусом на Ставрополье находятся в состоянии средней степени тяжести, десять человек после выздоровления выписаны из больниц, еще два человека скончались. Случаи коронавируса на Ставрополье с начала пандемии были зарегистрированы в 17 территориях.