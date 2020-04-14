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Стипендиаты Дагестанского госуниверситета получат в апреле выплаты по 2,5 тыс. рублей

Также оплата всех студентов, внесенная за проживание в общежитии в апреле, будет перенесена на сентябрь

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Студенты Дагестанского государственного университета (ДГУ), получающие академические и социальные стипендии, получат в апреле дополнительные выплаты в размере около 2,5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"По инициативе ректора ДГУ Муртазали Рабаданова принято решение о дополнительных выплатах студентам, получающим академические и социальные стипендии, в апреле. Сумма выплаты - около 2,5 тысяч рублей на студента", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, университет "успешно реализует дистанционное обучение и старается поддерживать учащихся".

"Оплата, внесенная за проживание в общежитии в апреле, перенесена на сентябрь. Регулярно ведется санитарная обработка корпусов вуза. Сейчас вуз готовится к дистанционным промежуточным аттестациям студентов. Надеемся, что итоговые аттестации будут реализованы уже очно, но и над методологией дистанционных итоговых аттестаций ДГУ также готовится", - заключил представитель вуза.

Дагестанский государственный университет основан в 1931 году. Является старейшим и крупнейшим вузом республики. Осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 102 кафедры, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию и планетарий.

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