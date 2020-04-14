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Ставку налога на имущество снизят вдвое на Ставрополье для поддержки бизнеса

По подсчетам Минфина края, из-за снижения налоговых ставок бюджет региона недополучит порядка 850 - 900 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края приняли решение о снижении вдвое ставки налога на имущество для дополнительной поддержки бизнеса в период пандемии. Соответствующий законопроект рассмотрен на внеочередном заседании правительства, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Министерства финансов.

"Он [законопроект] предполагает снижение ставки по налогу на имущество в два раза - с 2,2% до 1,1%. Кроме того, будут снижены ставки по налогам по определенным видам деятельности. Ставки по упрощенной системе налогообложения по доходам - с 6% до 1%, УСН (доходы минус расходы) - с 15% до 5%", - цитирует пресс-служба зампреда правительства края - министра финансов Ларису Калинченко.

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По подсчетам Минфина края, из-за снижения налоговых ставок бюджет региона недополучит в 2020 году порядка 850 - 900 млн рублей. "Эти меры поддержки позволят бизнесу выплачивать заработную плату сотрудникам, не отправлять их в отпуск без содержания и в короткий срок восстановиться после снятия ограничительных мероприятий", - приводятся в сообщении слова Калинченко.

На заседании также были обозначены приоритетные расходы бюджета Ставрополья, которые будут обеспечены при любом развитии экономической ситуации. Перечень таких расходов насчитывает 16 направлений и включает, в частности, обеспечение социальных выплат населению, меры по предупреждению и ликвидаций последствий распространения коронавируса, выплаты заработных плат.

В Ставропольском крае коронавирус лабораторно был подтвержден у 95 человек, два пациента с коронавирусом умерли. На сегодняшний день шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 11 были выписаны из больниц после выздоровления. Режим самоизоляции установлен в регионе до конца апреля, часть организаций и предприятий региона приостановили работу.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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