Гордума одобрила инициативу присвоения Якутску звания "Город трудовой доблести"

ЯКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Депутаты городской думы Якутска поддержали инициативу местных жителей о присвоении звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе гордумы.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон о введении в РФ звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"В Якутске группа граждан выступила с инициативой о присвоении почетного звания родному городу. Вопрос рассмотрели на заседании постоянной комиссии Якутской городской думы по социальной политике. Было принято решение рекомендовать председателю Якутской городской Думы направить обращение. Председатель гордумы Альберт Семенов направил главе Якутии Айсену Николаеву и председателю Ил Тумэн (парламент в Якутии) Петру Гоголеву ходатайство, в котором просит поддержать инициативу граждан", - сообщили в пресс-службе.

В годы войны через Якутск пролегала стратегическая воздушная перегоночная трасса Алсиб - Аляска-Сибирь. "В годы войны из [Якутска] осуществлялось руководство работой партийных, советских органов всей республики. В Якутске располагались штаб 1-й Краснознаменной перегоночной дивизии, штаб Красноярской воздушной трассы ВВС РККА, Управление Всесоюзного государственного золотопромышленного треста "Якутзолото", Управление речного пароходства Якутии. Из Якутска ушли на фронт более 60 тыс. жителей республики - значительная часть населения республики", - отметили в пресс-службе.