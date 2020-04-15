{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане МЧС бесплатно установило датчики пожара малоимущим и многодетным семьям

Они также проверяют состояние электропроводки и исправность газового оборудования

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Дагестане организовали акцию по бесплатной установке автономных дымовых пожарных датчиков в домах и квартирах малоимущих и многодетных граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Акция проходит по всей республике как помощь малоимущим, многодетным семьям и пожилым людям, а также в целях своевременного обнаружения признаков пожара. Датчик позволяет своевременно принять необходимые меры при задымлении, он подает громкий сигнал, который услышит даже спящий человек", - сообщил собеседник.

По его словам, помимо установки датчиков сотрудники МЧС рассказывают жителям о мерах пожарной безопасности, проверяют состояние электропроводки и исправность газового оборудования.

По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, в прошлом году в республике было зарегистрировано 3068 пожаров, в которых погибли 35 человек, пострадали 88, были спасены 53. С начала этого года в республике произошло 634 пожара, в которых погибли семь человек, еще трое пострадали, было спасено 122 человека.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Волонтеры СКФО начали подавать заявки в онлайн-школу проекта "Россия - моя история"
Принять участие в проекте смогут молодые люди 15-27 лет, которым интересны сферы культуры, маркетинга и медиа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС