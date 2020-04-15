В Дагестане МЧС бесплатно установило датчики пожара малоимущим и многодетным семьям

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Дагестане организовали акцию по бесплатной установке автономных дымовых пожарных датчиков в домах и квартирах малоимущих и многодетных граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Акция проходит по всей республике как помощь малоимущим, многодетным семьям и пожилым людям, а также в целях своевременного обнаружения признаков пожара. Датчик позволяет своевременно принять необходимые меры при задымлении, он подает громкий сигнал, который услышит даже спящий человек", - сообщил собеседник.

По его словам, помимо установки датчиков сотрудники МЧС рассказывают жителям о мерах пожарной безопасности, проверяют состояние электропроводки и исправность газового оборудования.

По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, в прошлом году в республике было зарегистрировано 3068 пожаров, в которых погибли 35 человек, пострадали 88, были спасены 53. С начала этого года в республике произошло 634 пожара, в которых погибли семь человек, еще трое пострадали, было спасено 122 человека.