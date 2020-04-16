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Власти Якутии ожидают рост интереса к путешествиям по республике после пандемии

По мнению министра предпринимательства, торговли и туризма республики Ирины Высоких, популярнее могут стать экологические маршруты
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© Светлана Павлова/ТАСС

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают, что в республике возрастет число туристов, особенно тех, кто отправится в путешествия по отдаленным маршрутам, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, сообщила в четверг ТАСС министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких.

На Восточном экономическом форуме в 2019 году президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую цель: обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, доступностью природы для людей, туризмом и сбережением экосистемы. Экспериментальной площадкой для этого определен весь Дальний Восток. Развитие экологического туризма в Дальневосточном федеральном округе предполагается при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий.

"Мы ожидаем повышения спроса по маршрутам в отдаленные местности республики, так как они являются более продолжительными и равными по стоимости выездным турам в зарубежные страны. При сохранении ограничений на выезд у людей будет больше возможностей и времени для путешествий внутри страны и республики", - отметила Высоких.

По мнению министра, после пандемии популярнее могут стать экологические маршруты. "Главное преимущество Якутии - экологический туризм, природные территории, нетронутые цивилизацией", - сказала министр. Туристы, например, могут посетить национальный парк "Ленские столбы", сплавиться по рекам Синяя, Буотама и Амга, где вдоль берегов расположены живописные скалы. Популярны в республике и круизы по реке Лене, экстремальные горные маршруты, рыбалка и охота в арктических и северных районах.

Еще одним туристским направлением являются культурно-познавательные маршруты с погружением в культуру народов Севера. "Помимо посещения достопримечательностей, туристов ждут мастер-классы по ковке знаменитых якутских ножей, шитью национальной одежды и аксессуаров, резьбе из мамонтовой кости", - рассказала Высоких.

Ежегодно в путешествие по Якутии отправляются около 200 тыс. человек, а, по расчетам властей, регион может дополнительно принять еще вдвое больше. "Более 40 туристских баз работают в районах республики. Они расположены по всей Якутии - от ее южных и западных районов, где можно увидеть самый большой карьер в мире - кимберлитовую трубку "Мир", до Арктики", - рассказала министр.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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