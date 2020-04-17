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Пандемия коронавируса нового типа

Дышать вместе. Как в Екатеринбурге производят аппараты ИВЛ

Владимир Тиунов
© Полина Петренко/ТАСС
Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), выпускающий наркозно-дыхательное оборудование с функцией аппарата искусственной вентиляции легких, увеличил объемы производства в 2,5 раза с начала года. Корреспондент ТАСС побывала на предприятии российского оптического холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" и узнала, как делаются аппараты и почему их нужно собирать быстро, но никак нельзя спешить

Пандемия коронавируса быстро ввела в широкий оборот новые слова. Аппараты искусственной вентиляции легких еще недавно фигурировали только в профессиональной лексике, а сегодня о них знают уже практически все. Знают и надеются, что этих аппаратов хватит, чтобы спасти множество человеческих жизней.

Работники УОМЗ — все в одинаковых голубых халатах и пилотках — немного напоминают врачей или стюардесс. На лицах — маски. Меня перед входом тоже тщательно готовят: халат, маска, шапочка, перчатки, дезинфекция рук… Такую процедуру проходит каждый сотрудник перед тем, как приступить к работе.

Описание
© Полина Петренко/ТАСС

Производство гражданского приборостроения — место, где проводится финишная сборка изделия. В цехе просторно, чисто и светло — одна сторона практически полностью занята окнами. Производство поделено на несколько участков — монтажа, сборки блоков, комплексной сборки, настройки и испытаний. В одной части собирают корпус, в другой — дыхательный блок, в третьей паяют платы. Отдельно — комната газов. Там изделия проходят финальные испытания — проверку герметичности дыхательных блоков, подачи анестетиков. Для проверки продукции в том числе используются модели легкого взрослого человека или ребенка. Они подключаются к аппарату и полностью имитируют процесс искусственной вентиляции.

Цена точности

Главное, что требуется от Владимира Тиунова, — очень точная работа руками и максимальная аккуратность.

"Малейшая ошибка — и прибор уже не будет работать как надо, — объясняет он. — Все это в моих руках. Если что-то пойдет не так, потом больному может стать хуже".

Владимир — слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов пятого разряда. Он собирает дыхательные блоки ИВЛ — один из главных узлов аппарата.

Владимир Тиунов собирает дыхательные блоки ИВЛ Полина Петренко/ТАСС
Описание
Владимир Тиунов собирает дыхательные блоки ИВЛ
© Полина Петренко/ТАСС

"Блок должен быть герметичным, чтобы исключить утечку кислородной смеси и доставить пациенту требуемый объем воздуха. Оттого и процесс сборки небыстрый", — рассказывает он.

Сейчас производство работает по 12 часов, в перспективе перевод на круглосуточную работу.

По данным руководства завода, производство наркозно-дыхательной аппаратуры с функцией искусственной вентиляции легких уже увеличилось в 2–2,5 раза по сравнению 2019 годом. Камера газов позволяет проводить испытания до 30 аппаратов в сутки. Планируется увеличить производство до 150 аппаратов в месяц на постоянной основе.

Описание
© Полина Петренко/ТАСС

Несмотря на кратно возросшие объемы, спешки и аврала в цехе не заметно. Никто никуда не бежит, не суетится — все сосредоточенно выполняют свою часть работы.

"Любая спешка — не только нарушение регламента, но и реальный риск для жизни пациента", — объясняет Владимир Тиунов.

Как аппарат спасает жизни

"При COVID-19 пневмония имеет достаточно нестандартный характер, когда поражается не просто участок, а, в некоторых случаях, легкие больного целиком, — говорит главный конструктор КБ медицинских изделий УОМЗ Алексей Чупов. — При этом самостоятельное дыхание затруднено, человеку начинает не хватать кислорода. Вот тогда и требуется аппарат ИВЛ (АИВЛ), который замещает функцию дыхания. Эти приборы способны вентилировать отечное легкое, которое само не справляется с функцией дыхания".

Аппарат может "дышать" вместо пациента или помогать ему дышать, если пациент еще способен делать это самостоятельно, поясняет он.

Алексей Чупов Полина Петренко/ТАСС
Описание
Алексей Чупов
© Полина Петренко/ТАСС

Наиболее важные части аппаратов — узлы дыхательного блока и электроника — изготавливаются на заводе.

"Мы не покупаем готовые элементы для аппаратов. Разработка, сборка, электроника — все наше. Все комплектующие, отвечающие за качество вентиляции и безопасность изделия, — они производятся у нас. Преимущество нашего аппарата — собственные каналы пульсоксиметрии (контроль уровня кислорода в крови — прим. ТАСС), капнографии (контроль концентрации выдыхаемого диоксида углерода (СО2) — прим. ТАСС), артериального давления, электрокардиографии. Датчики в том числе анализируют метаболизм легких, а также общее состояние пациента. Это тоже наша разработка, а не покупные модули", — говорит главный конструктор.

Арсенал для легких

По словам Алексея Чупова, исторически на заводе первой линейкой медицинских изделий было неонатальное оборудование: инкубаторы, фототерапевтические облучатели, обогреватели для новорожденных. Позже были разработаны дефибрилляторы. Третье направление деятельности предприятия холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" можно назвать в ситуации с коронавирусом самым важным — это производство наркозно-дыхательной аппаратуры и увлажнителей дыхательных смесей.

"В этой линейке, — говорит Чупов, — есть аппараты для вентиляции легких детей и новорожденных, которые холдинг производит в кооперации с британской фирмой SLE".

Алексей Чупов Полина Петренко/ТАСС
Описание
Алексей Чупов
© Полина Петренко/ТАСС

"Они действительно являются АИВЛ экспертного класса с уникальной запатентованной системой клапана выдоха, которая исключает сопротивление при дыхании, что является критически важным для новорожденных. Аппараты SLE обеспечивают вентиляцию легких для детей весом от 300 грамм до 20 килограмм", — рассказывает конструктор.

В 2014 году при софинансировании Министерства промышленности и торговли на УОМЗ создали многофункциональный наркозно-дыхательный аппарат МАИА-01 с возможностью проведения ИВЛ. В нем реализованы типовые режимы вентиляции легких, в том числе триггерные, при которых пациент начинает вдох, а аппарат ему помогает. Изделие отличает универсальность: оно может погружать пациента в наркоз и обеспечивать искусственную вентиляцию легких. В изделие встроены необходимые каналы мониторинга дыхательной смеси и параметров состояния пациента. Это очень важно не только во время наркоза, но и при проведении ИВЛ.

Описание
© Полина Петренко/ТАСС

"Аппарат может использоваться для длительной вентиляции легких, за счет функции мониторинга. Многие параметры принципиально контролировать, особенно при COVID-19, когда происходит отек легких: это сатурация (насыщение крови кислородом), капнография, пульсоксиметрия", — говорит Алексей Чупов.

"Корпус аппарата также разработан УОМЗ, вплоть до его дизайна. И на одной из медицинских зарубежных выставок аппарат перепутали с немецким, — рассказывает начальник производства гражданского приборостроения УОМЗ Степан Селяхов. — В настоящее время УОМЗ — единственный в стране производитель аппаратов, способных совмещать функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси".

Чувство сопричастности

По словам главного конструктора, все сотрудники чувствуют ответственность за работу в условиях пандемии.

"Работы стало намного больше, сроки сжались, но силы есть, помогает чувство сопричастности и понимание важности нашей работы. Для человека очень важно ощущение собственного дела. Наша работа дает это чувство", — говорит Чупов.

Посередине цеха стоят аппараты, которые почти готовы к отгрузке, — специально для нас несколько из них включили, продемонстрировав, как на два монитора выводятся показатели жизнедеятельности пациента. К одному МАИА-01 уже подключен увлажнитель дыхательных смесей. Это еще одно изделие, которое не является АИВЛ, но без него не обойдется ни один такой аппарат.

Алексей Чупов Полина Петренко/ТАСС
Описание
Алексей Чупов
© Полина Петренко/ТАСС

"Когда мы дышим, воздух, который поступает в легкие, увлажняется через нос. А человек на ИВЛ дышит через трубку, воздух напрямую поступает в легкие и требует дополнительного увлажнения", — поясняет Чупов.

На прошлой неделе завод досрочно передал партию из 13 наркозно-дыхательных аппаратов клиникам Екатеринбурга, всего поставка включает 23 аппарата и завершится уже в апреле. По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, эта закупка позволит ликвидировать недостаток аппаратов в регионе.

Полина Петренко

Теги
Свердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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