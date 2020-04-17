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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Владикавказа обеспечит продуктами питания нуждающиеся семьи на время самоизоляции

Волонтеры также раздадут наборы продуктов и товары первой необходимости инвалидам

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 апреля. /ТАСС/. Глава муниципального образования Владикавказа Русланбек Икаев до конца действия самоизоляции в связи с пандемией из собственных средств будет обеспечивать особо нуждающиеся семьи Северной Осетии продуктами питания и товарами первой необходимости. Об этом ТАСС сообщили в специально созданном для этой цели волонтерском штабе.

"Накануне началась раздача продуктовых наборов и хозяйственных товаров первой необходимости семьям Северной Осетии. Это не одноразовая помощь, по поручению Русланбека Икаева мы будем развозить продукты до конца периода самоизоляции", - сказал собеседник агентства.

В первую очередь помощь оказывается многодетным семьям, в которых по причине действия режима самоизоляции сократились или вовсе потеряли все доходы. Кроме того, силами волонтеров наборы продуктов и необходимых товаров доставляются малообеспеченным семьям и инвалидам.

Список таких семей по республике формируется по районам. Волонтерский штаб находится во Владикавказе.

Указом главы Северной Осетии режим самоизоляции продлен в республике до 30 апреля.

В Северной Осетии зарегистрировано 65 случаев заболевания. На самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 903 жителя региона.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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