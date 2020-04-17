{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Особый режим передвижения из-за пандемии ввели почти в половине российских регионов

Часть из них ограничили въезд в отдельные населенные пункты, некоторые пересмотрели условия передвижения по территории всего субъекта

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти 39 из 85 регионов России к вечеру пятницы ввели особый режим передвижения из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Часть из них ограничили въезд в отдельные населенные пункты, некоторые пересмотрели условия передвижения по территории всего субъекта, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых - только для отдельных групп, например, лиц старше 65 лет. Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России.

С 17 апреля режим карантина начал действовать в Пятигорске (Ставропольский край), где зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом. Въезжать в город смогут только машины экстренных служб и организаций жизнеобеспечения. В пятницу карантин также ввели в нескольких селах Забайкалья и одном населенном пункте Хабаровского края, где выявлены очаги инфекции. Власти Карелии объявили о решении установить КПП на въездах из соседних областей, а также закрыть четыре города с крупными производствами - со следующей недели попасть в них смогут только жители, работники и лица со спецпропусками.

Также почти половина субъектов РФ ввели справки, маршрутные листы или иные обязательные документы для передвижения. Некоторые регионы пошли дальше и внедрили систему обязательных электронных пропусков - к вечеру пятницы она действует в Москве и Московской области, Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Севастополе, части регионов Поволжья. Система СМС-пропусков с пятницы также начала работать в четырех городах Липецкой области, где установлены очаги инфекции.

Регионы вводят и другие меры: например, власти Чукотки решили ограничить пассажирское авиасообщение. До 30 апреля внутри округа будут выполнять только санитарные, почтовые и грузовые рейсы.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения.

Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. При этом в некоторых из них ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска. В части субъектов помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Всего в городе умерли 148 пациентов с инфекцией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС