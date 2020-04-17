Особый режим передвижения из-за пандемии ввели почти в половине российских регионов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти 39 из 85 регионов России к вечеру пятницы ввели особый режим передвижения из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Часть из них ограничили въезд в отдельные населенные пункты, некоторые пересмотрели условия передвижения по территории всего субъекта, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых - только для отдельных групп, например, лиц старше 65 лет. Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России.

С 17 апреля режим карантина начал действовать в Пятигорске (Ставропольский край), где зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом. Въезжать в город смогут только машины экстренных служб и организаций жизнеобеспечения. В пятницу карантин также ввели в нескольких селах Забайкалья и одном населенном пункте Хабаровского края, где выявлены очаги инфекции. Власти Карелии объявили о решении установить КПП на въездах из соседних областей, а также закрыть четыре города с крупными производствами - со следующей недели попасть в них смогут только жители, работники и лица со спецпропусками.

Также почти половина субъектов РФ ввели справки, маршрутные листы или иные обязательные документы для передвижения. Некоторые регионы пошли дальше и внедрили систему обязательных электронных пропусков - к вечеру пятницы она действует в Москве и Московской области, Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Севастополе, части регионов Поволжья. Система СМС-пропусков с пятницы также начала работать в четырех городах Липецкой области, где установлены очаги инфекции.

Регионы вводят и другие меры: например, власти Чукотки решили ограничить пассажирское авиасообщение. До 30 апреля внутри округа будут выполнять только санитарные, почтовые и грузовые рейсы.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения.

Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. При этом в некоторых из них ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска. В части субъектов помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны.