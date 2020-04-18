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75-летие Победы

На Ставрополье высадили более 180 тыс. саженцев в память о погибших в годы войны

В мероприятиях приняли участие представители общественных организаций, волонтеры, школьники, студенты и другие лица

СТАВРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Жители Ставрополья высадили более 180 тыс. деревьев и кустарников во время проведения в регионе международной акции "Сад Памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в субботу пресс-служба Минприроды Ставропольского края.

"В рамках международной акции "Сад Памяти", посвященной памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, на Ставрополье по инициативе лесной службы края высажены более 180 тыс. деревьев и кустарников. В мероприятиях принимали участие представители общественных организаций, волонтеры, школьники, студенты, работники краевых и федеральных учреждений и организаций, другие неравнодушные жители края", - говорится в сообщении.

Первыми участниками акции в регионе стали жители Арзгирского, Левокумского, Нефтекумского, Курского, Степновского, Благодарненского и Петровского районов. В Арзгирском районе новые деревья и кустарники высаживали волонтеры и работники лесничества, в Левокумском - школьники, в Нефтекумском - сотрудники отдела образования, преподаватели и ученики школ.

Акция "Сад памяти" была запущена 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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