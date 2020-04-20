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МТС запустит специализацию по искусственному интеллекту в университете ИТМО

Обучение по специальности начнется в новом учебном году, в первый набор планируется принять 15 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Компания МТС в Санкт-Петербургском университете ИТМО открыла прием на новую специализацию для магистрантов, посвященную разработкам в области технологий разговорного искуственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ИТМО в понедельник.

"Внутри новой специализации студенты университета ИТМО будут заниматься разработкой системы распознавания речи, генерации и анализа шумов, получат специфические знания, которые позволят им работать в совместных исследовательских проектах с компанией МТС и создавать различные приложения современного ИИ. Это диалоговые ассистенты, системы голосового управления, базы знаний", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, обучение по новой специальности начнется уже в новом учебном году, в первый набор планируется принять 15 человек. Программа ориентирована на студентов с опытом в программировании, которым также знакомы основы ИИ. Дисциплины, которые освоят будущие магистры во время обучения, будут включать автоматизированный анализ текста, графовые базы знаний, архитектуру диалоговых систем.

"Студенты получат возможность проходить стажировки в Центре искусственного интеллекта МТС, а также писать научные работы под руководством экспертов компании. На территории Университета ИТМО будет открыта лаборатория по ИИ, где магистранты смогут проходить практику и участвовать в мастер-классах, митапах и хакатонах вместе с представителями МТС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специализация "Технологии разговорного интеллекта" открывается внутри магистерской программы вуза "Системное и прикладное программное обеспечение".

Разговорный искусственный интеллект - это один из основных типов технологий искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет компьютеру участвовать в диалоге с человеком. На базе этих технологий построены чат-боты, которые могут отвечать на вопрос по телефону, в мессенджере или на сайте, а также умные колонки, персональные ассистенты вроде Siri или Google Assistant в смартфонах и говорящие роботы.

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