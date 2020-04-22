В КБР отремонтируют дорогу, связывающую трассу "Кавказ" с шестью селами

НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Ремонтные работы, а также установка наружного электроосвещения на дороге, связывающей шесть населенных пунктов Кабардино-Балкарии (КБР) с федеральной автодорогой "Кавказ", будут завершены к октябрю 2020 года, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Зольском районе ведутся работы на автодороге Псынадаха - Залукодес - Дженал - Каменномостское, обеспечивающей связь с шестью населенными пунктами от федеральной автодороги "Кавказ". Весь комплекс работ будет завершен до конца сентября 2020 года", - говорится в сообщении. Работы будут проходить по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В сельском поселении Псынадаха с общей численностью населения 2 922 человека протяженность ремонтируемого участка на улице Ленина составляет 2,6 км. Уже завершены работы по устройству основания из щебня с добавлением асфальтобетонного гранулята. "На данном этапе подрядная организация приступила к устройству покрытия из асфальтобетонной смеси, на сегодняшний день уложено 1,5 км", - отмечается в сообщении.

Позже будут проведены работы по устройству тротуаров и обустройству дороги. Также на данном участке ожидается установка наружного электроосвещения.

Ранее в министерстве сообщали, что в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике планируется установить наружное освещение на 44 км региональных дорог. Это на 80% больше, чем в 2019 году. Линии наружного электроосвещения поставят в городах Нальчике, Баксане, Прохладном, селениях Малка, Прималкинское, Лечинкай, Урух, Кишпек, а также в станице Александровской.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.