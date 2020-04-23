Во Владивостоке "Стену памяти" украсят портреты героев Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Патриотический проект "Стена памяти", приуроченный к празднованию 75-летия Великой Победы и Году памяти и славы, начали во Владивостоке. На фасаде здания возле Сквера почетных граждан изобразят портреты восьми участников Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

"В Приморье стартовал уникальный патриотический проект - "Стена памяти". Его запуск приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы и Году памяти и славы в стране. Проект... проводится в рамках фестиваля молодежной культуры "Улица героев", - сообщается на сайте правительства Приморского края.

На фасаде здания возле Сквера почетных граждан во Владивостоке планируется изобразить портреты восьми участников Великой Отечественной войны, среди которых есть как прославленные полководцы-герои, так и герои-красноармейцы, уроженцы Приморья. В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС сообщили, что на "Стене памяти" изобразят тех героев, именами которых названы улицы Владивостока.

"Фасад здания преобразится полностью. Появятся цементные барельефы, лица участников Великой Отечественной войны. Восемь героев, восемь подвигов и восемь связанных с ними историй найдут отображение на этой стене. Каплунов, Приходько, Борисенко, Космодемьянская - фамилии, которые находятся у всех на слуху. В честь них названы улицы Владивостока, но немногие помнят, чем знамениты эти люди. Поэтому мы и восстанавливаем в памяти народа те нелегкие дни, события и подвиг советского народа", - подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Портреты героев будут выполнены в технике сграффито (цементный рельеф), хорошо зарекомендовавшей себя во Владивостоке. Для этого художники городской мастерской монументального искусства "Квадролампа" сначала зачистят, загрунтуют и покрасят стену, установят армирующую сетку и после приступят к работе над цементными портретами героев. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что сейчас над созданием барельефов работают четыре человека. Завершить работы они планируют до Дня Победы.