Первый танк Красной армии. В Приморье восстановили МС-1 к юбилею Победы

Специалисты Восточного военного округа (ВВО) в Приморье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне восстановили танк МС-1, найденный около 25 лет назад. Это первый советский танк серийного производства, всего их произведено около девяти сотен, сейчас в мире сохранилось только пять машин, а на ходу одна — в Приморье.
Президент России Владимир Путин ранее объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса. Военные, которые участвовали в репетициях главного военного парада ВВО в Хабаровске, вернулись в места постоянной дислокации в Приморском крае, Приамурье, Еврейской автономной области и на Камчатке. На временное хранение специалисты поставили более 450 единиц боевой техники, которые должны были участвовать в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ.
С постамента во главу парадной колонны
Корпус танка нашли в поселке Байкал Приморского края, а башню — на погранзаставе Хасанского района, где проходит граница РФ с Китаем и КНДР. В марте танку исполнилось 100 лет, однако точную дату его "рождения" и полную историю восстановить не удалось. Части собрали на Уссурийском танковом заводе, который сейчас закрыт. Оригинальные детали для ремонта найти не удалось из-за солидного возраста танка и пришлось использовать "железо" от других машин.
После этого танк поместили как памятник перед штабом Пятой армии в Уссурийске, а в 2015 году он впервые принял участие в параде Победы. "Тогда в нем уже стоял двигатель, но он был неисправен, неисправна была и ходовая часть. Подошел двигатель из небольшой современной машины, пришлось использовать и иные запасные детали от других машин, — рассказал командир отделения старший сержант Александр Верховцев, который восстанавливал танк пять лет назад и в последующие годы. — В 2015 году машина участвовала в параде в Хабаровске, после этого он вернулся в Приморье, и его поставили обратно на постамент".
В Хабаровск машину доставили на "Камазе". Еще раз танк "привели в чувство" в 2017 году. Тогда он вышел на парад в День Победы в Уссурийске, после которого МС-1 простоял на постаменте еще три года. В 2020 году танк решено было поставить во главу парадной колонны техники.
"В этом году его опять сняли, мы "оживили" двигатель, проверили ходовую, что-то подремонтировали. Над ним работали и солдаты срочной службы по призыву, и молодые контрактники, я и сам участвовал в подготовке танка к параду. Механики, сварщики его подготавливали к покраске, полностью зачищали от старой краски. Работы заняли месяц", — рассказал Верховцев.
Первый, но самый хрупкий
После того как военные завершили обслуживание машины, танк вышел на ходовые испытания на аэродром Воздвиженка в Приморье. Командир ремонтной роты бронетанковой техники Сергей Обрывалин рассказал ТАСС, что тренировки начались в первой половине апреля, чтобы колонна могла двигаться слаженно.
"Он должен был идти самым первым, техники у нас планировалось для участия в параде много. Танк очень медленный, очень хрупкий, и вся колонна должны была подстроиться под него", — рассказал Обрывалин. Сейчас тренировки приостановлены из-за того, что парад перенесен в связи с опасностью распространения коронавируса.
Александр Верховцев, который поведет машину на параде, подтвердил, что танк медленный и непрост в управлении на поворотах. Он добавил, что не планирует одеваться в исторически достоверную военную форму. "В ней будет слишком жарко, потому что в те времена комбинезоны были из очень плотного материала. Не слишком комфортная машина, кондиционеры не ставили в те времена", — шутит Верховцев.
Советский легкий пехотный танк МС-1 (малый сопровождающий) эксплуатировался с 1928 по 1942 год. Это первый танк советской разработки, всего было выпущено 959 машин этого типа. Они применялись в бою во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. Боевая машина оснащена нарезной 37-миллиметровой пушкой "Гочкиса", двумя 6-миллиметровыми пулеметами Федорова, имеет 18-миллиметровую стальную броню.
Не первый опыт мастеров
Специалисты Восточного военного округа уже восстанавливали различную технику, в том числе преклонного возраста. В частности, в 2020 году механизированную колонну военной техники на параде в День Победы в Улан-Удэ возглавит танк Т-34, много лет простоявший как памятник.
Его сняли с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления в октябре 2019 года, сообщила пресс-служба военного округа.
Над реконструкцией несколько месяцев работали лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО. Они установили двигатель иной модификации, поменяли все системы жизнеобеспечения двигателя. После этого на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках, маневренность. Испытания показали, что восстановленный Т-34 сможет впервые возглавить военный парад 9 мая в городе Улан-Удэ, не повредив при этом плиточное покрытие площади.
Этот танк был выпущен в 1944 году на заводе в Нижнем Тагиле, в этом же году поступил на вооружение во Второй гвардейский танковый корпус. Он участвовал в Белорусской наступательной операции "Багратион", в боях в Восточной Пруссии, в 1945 году танк подорвался на противотанковой мине и получил трещину в корпусе. В 1946 году машина прошла модернизацию, до 1973 года на ней обучали экипажи в учебных частях танковой дивизии. В 1973 году в городе Чойбалсан (Монголия) танк был установлен в качестве памятника, а после вывода советских войск из Монголии возвращен в Россию.
Наталья Никулина