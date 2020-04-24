Первый танк Красной армии. В Приморье восстановили МС-1 к юбилею Победы

Этому танку исполнилось сто лет. Он должен был возглавить колонну техники на юбилейном параде Победы в Уссурийске. Из-за пандемии парад перенесли, но боевая машина готова и проедет по городу, когда это станет возможно

Специалисты Восточного военного округа (ВВО) в Приморье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне восстановили танк МС-1, найденный около 25 лет назад. Это первый советский танк серийного производства, всего их произведено около девяти сотен, сейчас в мире сохранилось только пять машин, а на ходу одна — в Приморье. Президент России Владимир Путин ранее объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса. Военные, которые участвовали в репетициях главного военного парада ВВО в Хабаровске, вернулись в места постоянной дислокации в Приморском крае, Приамурье, Еврейской автономной области и на Камчатке. На временное хранение специалисты поставили более 450 единиц боевой техники, которые должны были участвовать в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. С постамента во главу парадной колонны Корпус танка нашли в поселке Байкал Приморского края, а башню — на погранзаставе Хасанского района, где проходит граница РФ с Китаем и КНДР. В марте танку исполнилось 100 лет, однако точную дату его "рождения" и полную историю восстановить не удалось. Части собрали на Уссурийском танковом заводе, который сейчас закрыт. Оригинальные детали для ремонта найти не удалось из-за солидного возраста танка и пришлось использовать "железо" от других машин.

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После этого танк поместили как памятник перед штабом Пятой армии в Уссурийске, а в 2015 году он впервые принял участие в параде Победы. "Тогда в нем уже стоял двигатель, но он был неисправен, неисправна была и ходовая часть. Подошел двигатель из небольшой современной машины, пришлось использовать и иные запасные детали от других машин, — рассказал командир отделения старший сержант Александр Верховцев, который восстанавливал танк пять лет назад и в последующие годы. — В 2015 году машина участвовала в параде в Хабаровске, после этого он вернулся в Приморье, и его поставили обратно на постамент". В Хабаровск машину доставили на "Камазе". Еще раз танк "привели в чувство" в 2017 году. Тогда он вышел на парад в День Победы в Уссурийске, после которого МС-1 простоял на постаменте еще три года. В 2020 году танк решено было поставить во главу парадной колонны техники. "В этом году его опять сняли, мы "оживили" двигатель, проверили ходовую, что-то подремонтировали. Над ним работали и солдаты срочной службы по призыву, и молодые контрактники, я и сам участвовал в подготовке танка к параду. Механики, сварщики его подготавливали к покраске, полностью зачищали от старой краски. Работы заняли месяц", — рассказал Верховцев.

Первый, но самый хрупкий После того как военные завершили обслуживание машины, танк вышел на ходовые испытания на аэродром Воздвиженка в Приморье. Командир ремонтной роты бронетанковой техники Сергей Обрывалин рассказал ТАСС, что тренировки начались в первой половине апреля, чтобы колонна могла двигаться слаженно. "Он должен был идти самым первым, техники у нас планировалось для участия в параде много. Танк очень медленный, очень хрупкий, и вся колонна должны была подстроиться под него", — рассказал Обрывалин. Сейчас тренировки приостановлены из-за того, что парад перенесен в связи с опасностью распространения коронавируса.

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Александр Верховцев, который поведет машину на параде, подтвердил, что танк медленный и непрост в управлении на поворотах. Он добавил, что не планирует одеваться в исторически достоверную военную форму. "В ней будет слишком жарко, потому что в те времена комбинезоны были из очень плотного материала. Не слишком комфортная машина, кондиционеры не ставили в те времена", — шутит Верховцев.​ Советский легкий пехотный танк МС-1 (малый сопровождающий) эксплуатировался с 1928 по 1942 год. Это первый танк советской разработки, всего было выпущено 959 машин этого типа. Они применялись в бою во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. Боевая машина оснащена нарезной 37-миллиметровой пушкой "Гочкиса", двумя 6-миллиметровыми пулеметами Федорова, имеет 18-миллиметровую стальную броню. Не первый опыт мастеров Специалисты Восточного военного округа уже восстанавливали различную технику, в том числе преклонного возраста. В частности, в 2020 году механизированную колонну военной техники на параде в День Победы в Улан-Удэ возглавит танк Т-34, много лет простоявший как памятник. Его сняли с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления в октябре 2019 года, сообщила пресс-служба военного округа.

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